Exdirectora del IDRD se pronuncia sobre el nuevo proyecto del Campín a cargo de Sencia.

En los micrófonos de 6AM W, pasó Blanca Inés Durán, ella fue la directora del IDRD desde el año 2020 hasta el año 2024 El IDRD y la autora de este nuevo proyecto de remodelar el estadio El Campín que ahora esta en manos de Sencia.

Inés, mencionó que la nueva administración le otorgo todo el poder a Sencia a pesar de que el contrato, es un contrato público-privado, es decir, están a cargo por partes iguales tanto el IDRD como Sencia de los eventos del estadio.

También comentó que durante su dirección se hizo un estudio junto a la Universidad Distrital, “lo que se decía era que se necesitaban dos o tres meses para la recuperación después de un concierto”.

A su vez, afirma que basándose en esos estudios, les daba un cálculo de un máximo de conciertos en el año, para que la grama estuviera bien y se pudiera recuperar sin problema.

“Dos conciertos en el primer semestre y máximo dos conciertos en el segundo semestre eso daba cuatro conciertos se podían hacer cinco si se hacía al final del año cuando ya no había fútbol ese era el máximo posible y eso nos permitía que la grama se recuperara y pudiera tener las condiciones para el fútbol colombiano a mí me criticaron muchísimo por la grama y nosotros la cuidábamos como si fuera una niña bonita, o sea esa grama estaba siempre perfecta.” Comentó Durán.

Por otro lado, la administración actual, critica y asegura que los malos manejos de la grama se debe al contrato anterior, es decir, durante el mandato de Claudia López, “el contrato se firmó en junio de 2024, nadie se le cree más que a los documentos, todo está en los documentos, si alguien quiere hacerle un seguimiento exhaustivo a la APP del Campín, que miren todos los documentos y miren hasta dónde lo dejamos nosotros y cómo lo dejamos le entrega todo el cargo de la grama a Sencia”. Aseguró Inés, tras las acusaciones de esta administración.

Durán critica al IDRD, por entregarle el poder absoluto, puesto que, si existe un contrato de público- privado, el IDRD, está en todo su deber de hace auditorias, de monitorear y de corregir a Sencia, porque El Campín es de todos y se tiene que cuidar como tal.

“La primera omisión es haberle delegado la supervisión al interventor. Eso no está permitido porque uno no puede delegar sus obligaciones básicas. La obligación básica de alguien que firmó un contrato es hacerle supervisión al contrato y garantizar que está funcionando”. la exdirectora frente al contrato del cuál hoy no se está cumpliendo.

Por último, le pide al distrito que estudien y evalúen el cumplimiento del contrato, debido a que durante su dirección el equilibrio que existía entre conciertos y partidos, era por el buen estado de la grama, entonces solicita que “también se les pedía a un experto en gramas, entonces traen a su empresa o un experto en gramas, entonces ellos van armando a medida que se les van solicitando las exigencias de la alianza público-privada...”.

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