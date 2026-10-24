Capturan a hombre señalado de robar piezas de aluminio de un bus de TransMilenio en Bogotá

Colombia

Un hombre fue capturado en flagrancia en la estación Bicentenario de TransMilenio, en Bogotá, señalado de hurtar piezas de aluminio de un bus articulado que se encontraba en servicio.

De acuerdo con la Policía Nacional, el procedimiento se llevó a cabo luego de que el personal de seguridad alertara a los uniformados sobre lo que ocurría dentro del vehículo.

Al llegar al lugar, los policías encontraron al hombre cuando, al parecer, utilizaba una cuchilla tipo bisturí para retirar piezas de aluminio de los fuelles del articulado, las partes flexibles que conectan sus secciones y permiten que el bus se doble al tomar las curvas.

¿Qué pasó con el capturado?

El hombre fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por el presunto delito de hurto.

La Policía también informó que, en lo corrido de 2026, el Grupo de Transporte Masivo TransMilenio ha capturado en flagrancia a 1.568 personas por diferentes delitos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a los usuarios para que reporten oportunamente cualquier situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123.