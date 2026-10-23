Ya hay fecha de pagos de Colombia Mayor en octubre 2026: Consulte si recibe el nuevo GIRO. Getty Images

Tras el anuncio del Gobierno de Abelardo De la Espriella sobre el hallazgo de varios “huecos fiscales” provenientes de la anterior administración, se dio a conocer que dichas inconsistencias podrían afectar la financiación de programas sociales y subsidios estatales.

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En ese sentido, uno de los programas que, según el ministro de Hacienda Miguel Gómez, presenta un déficit cercano a los 2 billones de pesos es el programa Colombia Mayor, que maneja Prosperidad Social, en beneficio de los adultos mayores en situación vulnerable.

Ante estas circunstancias, el ejecutivo anunció medidas guiadas a solventar el desbalance financiero, que se hacen tangibles con el nuevo anuncio del regreso de los ciclos de pago por parte del DPS.

¿Qué dijo el Gobierno sobre la continuidad de Colombia Mayor?

En concordancia con la directriz del presidente Abelardo De la Espriella sobre garantizar el apoyo a los adultos mayores a través de Colombia Mayor, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) confirmó medidas para la continuidad del programa.

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La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, confirmó que la entidad adelanta gestiones, de la mano del MinHacienda, para priorizar la consecución de los recursos que permitan cumplir con las transferencias.

“Sabemos lo importante que son para miles de hogares y desde nuestra llegada a la entidad hemos adelantado todas las gestiones necesarias para continuar con las entregas”, señaló.

¿Cuándo comienzan los pagos de Colombia Mayor en octubre 2026?

Tras la ejecución de las medidas tomadas por el DPS y MinHacienda para el financiamiento y continuidad de Colombia Mayor, se dio a conocer cuándo continuará el siguiente ciclo de pagos del programa correspondiente a octubre 2026.

Así las cosas, Prosperidad Social anunció que la próxima semana (26 al 31 de octubre), más de 2,8 millones de adultos mayores en Colombia recibirán las transferencias del octavo ciclo.

Según la entidad, la inversión para garantizar la nueva entrega será de $669.581 millones. Las fechas, condiciones y modalidades de entrega serán confirmadas a través de los canales oficiales del DPS.

¿De cuánto es el pago de Colombia Mayor en 2026?

Colombia Mayor tiene los siguientes montos estipulados para los pagos en 2026:

Mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65: $230.000.

$230.000. Resto de beneficiarios: $80.000

Los operadores encargados del subsidio han sido SuperGiros y SuRed, con más de 31.000 puntos de atención. La transferencia se podrá retirar también registrando la cuenta bancaria o la billetera digital del beneficiario a través del Gestor de Información Financiera (GIF).

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