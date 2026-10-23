Satena estrena conexión internacional entre Montería y Ciudad de Panamá: ¿qué días operará?
La ruta permitirá conectar con facilidad a la región de Córdoba y Sucre con Centroamérica, teniendo en cuenta que Tocumen es uno de los terminales aéreos más importantes de Latinoamérica.
La aerolínea Satena informó que, a partir del próximo lunes 26 de octubre, comenzará a operar una nueva conexión aérea directa entre el Aeropuerto Los Garzones de Montería y el de Tocumen en Ciudad de Panamá.
- Lea también: Gobierno da luz verde a aerolínea SATENA para que adquiera arrendamiento por 19 millones de dólares
La nueva conexión, que será la única internacional de Satena, tendrá tres frecuencias semanales: los lunes, miércoles y viernes.
Los vuelos serán operados en aeronaves Embraer ERJ-145, con capacidad hasta de 50 pasajeros. Además, el tiempo de vuelo será de aproximadamente 49 minutos.
La ruta permitirá conectar con facilidad a la región de Córdoba y Sucre con Centroamérica, teniendo en cuenta que Tocumen es uno de los terminales aéreos más importantes de Latinoamérica.
Esto facilitará los viajes de negocios y turismo de esta región del país.
Escuchar Caracol Radio EN VIVO:
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Directo
Escucha el audio
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...