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23 oct 2026 Actualizado 17:35

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Satena estrena conexión internacional entre Montería y Ciudad de Panamá: ¿qué días operará?

La ruta permitirá conectar con facilidad a la región de Córdoba y Sucre con Centroamérica, teniendo en cuenta que Tocumen es uno de los terminales aéreos más importantes de Latinoamérica.

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La aerolínea Satena informó que, a partir del próximo lunes 26 de octubre, comenzará a operar una nueva conexión aérea directa entre el Aeropuerto Los Garzones de Montería y el de Tocumen en Ciudad de Panamá.

La nueva conexión, que será la única internacional de Satena, tendrá tres frecuencias semanales: los lunes, miércoles y viernes.

Los vuelos serán operados en aeronaves Embraer ERJ-145, con capacidad hasta de 50 pasajeros. Además, el tiempo de vuelo será de aproximadamente 49 minutos.

La ruta permitirá conectar con facilidad a la región de Córdoba y Sucre con Centroamérica, teniendo en cuenta que Tocumen es uno de los terminales aéreos más importantes de Latinoamérica.

Esto facilitará los viajes de negocios y turismo de esta región del país.

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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