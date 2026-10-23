Satena estrena conexión internacional entre Montería y Ciudad de Panamá: ¿qué días operará?

La aerolínea Satena informó que, a partir del próximo lunes 26 de octubre, comenzará a operar una nueva conexión aérea directa entre el Aeropuerto Los Garzones de Montería y el de Tocumen en Ciudad de Panamá.

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La nueva conexión, que será la única internacional de Satena, tendrá tres frecuencias semanales: los lunes, miércoles y viernes.

Los vuelos serán operados en aeronaves Embraer ERJ-145, con capacidad hasta de 50 pasajeros. Además, el tiempo de vuelo será de aproximadamente 49 minutos.

La ruta permitirá conectar con facilidad a la región de Córdoba y Sucre con Centroamérica, teniendo en cuenta que Tocumen es uno de los terminales aéreos más importantes de Latinoamérica.

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Esto facilitará los viajes de negocios y turismo de esta región del país.

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