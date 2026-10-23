Salen fichas del equipo enlace del MinHacienda con Congreso tras error en trámite del presupuesto

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, la deuda pública supera los 1.18 mil millones de pesos. | Foto: Getty Images / Jeff Greenberg

Hay remezón en el Ministerio de Hacienda por el error en el trámite del presupuesto de 2027 en el Congreso que llevó a que el Gobierno lo expidiera por decreto.

Este asunto llevó a que saliera todo el equipo enlace con el Legislativo.

Se trata de una persona que renunció y otros cinco a quienes les terminaron los contratos de prestación de servicios.

¿Por qué ocurrió esto?

Se cayó el Presupuesto General de la Nación 2027 por un error de trámite, luego de una denuncia de la senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández. El presupuesto tendrá que salir vía decreto.

Tras una revisión juiciosa del registro en video de los debates del presupuesto, la senadora evidenció un error en la aprobación del artículo 65.

Esto llevó a que el texto aprobado en las comisiones económicas del Congreso fuera decretado por el Gobierno.

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