Santuario de Iguaque reabrirá sus puertas el 3 de noviembre

Parques Nacionales Naturales de Colombia indicó que el próximo 3 de noviembre de 2026 se reabrirá el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque, que sufrió afectaciones el pasado mes de septiembre por un fuerte incendio forestal.

Villa de Leyva

El Santuario de Fauna y Flora Iguaque, ubicado en jurisdicción de Villa de Leyva, Boyacá, reabrirá sus puertas al público el próximo 3 de noviembre, luego de un periodo de cierre. Así lo anunció Sandra Bessudo, directora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien confirmó que los senderos y la infraestructura ecoturística se encuentran en buenas condiciones para recibir nuevamente a los visitantes.

“Tenemos una excelente noticia: el día tres de noviembre abrimos nuevamente las puertas a todos los turistas responsables que quieran entrar a este santuario”, señaló Bessudo, quien estuvo acompañada por el alcalde de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, y Luz Adriana, jefe del santuario.

Llamado al turismo responsable

La directora invitó a quienes visiten el área protegida a evitar acciones que puedan afectar el entorno natural y la biodiversidad.

“Les pedimos eso sí, seamos responsables, hagamos un turismo responsable, no votemos colillas, no votemos pedazos de vidrio, no dejemos basura y así este parque podrá florecer nuevamente”, expresó.

Con la reapertura, Parques Nacionales busca que los visitantes disfruten de este espacio natural bajo prácticas responsables que contribuyan a su conservación.