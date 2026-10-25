Boyacá Chicó advierte que podría dejar Tunja por diferencias con autoridades locales

La continuidad del Boyacá Chicó en Tunja quedó en entredicho luego de que Eduardo Pimentel, máximo accionista de la institución, expresara -por medio de su cuenta de X-, su inconformidad con las decisiones adoptadas por las autoridades locales frente a los encuentros del equipo.

El dirigente sostiene que las medidas aplicadas en distintos partidos han afectado al club y su relación con la ciudad, donde compite como local desde hace más de dos décadas.

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Pimentel también cuestionó las condiciones bajo las cuales se han disputado varios compromisos y afirmó que las restricciones de ingreso para los aficionados han perjudicado al conjunto ajedrezado. La situación volvió a generar debate después de las dificultades para habilitar la venta de entradas para el encuentro contra Atlético Nacional, debido a preocupaciones relacionadas con la seguridad. El directivo responsabilizó al comité local por decisiones que, a su juicio, han obstaculizado el desarrollo normal de los partidos.

La discusión se suma al momento deportivo que atraviesa el equipo, comprometido en la lucha por conservar su lugar en la primera división. Tras vencer 1-0 al Atlético Bucaramanga, Boyacá Chicó mantiene opciones matemáticas de evitar el descenso, pero necesita ganar los cuatro compromisos que le quedan y que el Cúcuta Deportivo no consiga puntos en sus cinco partidos pendientes. El próximo encuentro en Tunja será frente al Junior de Barranquilla, el martes 27 de octubre.