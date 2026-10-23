Paipa explora un hermanamiento con ciudad turística de México

Paipa, Boyacá, presentó su experiencia como ciudad saludable en un encuentro relacionado con la Organización Panamericana de la Salud, durante una visita a México. El alcalde Germán Ricardo Camacho explicó que fue invitado como ponente para exponer los avances del municipio en la aplicación de los criterios del movimiento de ciudades saludables, articulados con la estrategia SERS del Ministerio de Salud de Colombia y con el plan de desarrollo local.

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Durante su intervención, Camacho destacó iniciativas de espacio público comunitario que conoció en México, conocidas como Utopías, concebidas como lugares para la recreación, el deporte, la cultura y la integración social. El mandatario señaló que estas experiencias permiten conocer modelos de intervención urbana y comunitaria que podrían aportar elementos para la gestión municipal.

La agenda también incluyó una visita a Ixtapan de la Sal, municipio mexicano con el que Paipa explora un posible hermanamiento. Según el alcalde, ambas poblaciones tienen similitudes relacionadas con las aguas termales, el turismo de salud y bienestar y la realización de actividades culturales. Además, señaló que las dos tienen alrededor de 40.000 habitantes y una distancia por carretera hasta sus respectivas capitales comparable.

«...Pudimos adelantar varios procesos de hermanamiento, entendiendo que es una ciudad que tiene aspectos muy similares a Paipa...», indicó Germán Ricardo Camacho, alcalde del municipio boyacense. El acercamiento busca abrir posibilidades de intercambio y cooperación entre las dos ciudades, aunque la información entregada no precisa acuerdos definitivos ni compromisos formalizados derivados de la visita.