Lucas González y su mensaje a los críticos de Edwin Cardona: “Le tiran por tirarle”

Atlético Nacional logró su noveno triunfo del campeonato luego de imponerse al Deportivo Pasto apenas 48 horas después de haber perdido en su visita al Cúcuta Deportivo. El cuadro Verdolaga se impuso con contundencia y obtuvo un 3-0 en el que Edwin Cardona fue una de las grandes figuras.

Justamente fue el volante de 33 años el que abrió el marcador al minuto 13. A puro talento y precisión, Cardona recibió el balón en el centro del campo y desde ahí sacó un derechazo que tomó por sorpresa al arquero del conjunto nariñense, marcando así un gol que no es nuevo para el jugador, pues ya lo había hecho previamente con Nacional.

Lucas González elogió a Edwin Cardona

Cuando le preguntaron al entrenador del conjunto Verdolaga, Lucas González, por Edwin Cardona, se rindió en elogios hacia su actuación y lo que es como futbolista. Aseguró que quienes lo cuestionan es porque les cae mal por algún motivo y lo critican por criticarlo.

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“Cuando él está en el campo, el equipo no solamente tiene más probabilidad de hacer goles, sino menos probabilidad de que nos hagan gol. Entonces, eso de que relentiza el juego, que no se puede jugar con él, porque el equipo sufre es verdaderamente para personas que, por algún motivo, Edwin no les cae bien o que le están tirando a él simplemente por tirarle, porque cuando uno lo analiza en video, si uno puede ver fútbol, se da cuenta de la calidad de jugador que él es, lo que le aporta al equipo”, dijo sobre el ‘10′.

“El trabajo mío es igual con todos los futbolistas y Edwin es un jugador que le gusta la exigencia, que le gustan las normas claras, que le gusta los entornos de alta competencia y por ahí cuando las cosas no están tan claras y todo el mundo no tiene el mismo nivel de exigencia es cuando las cosas no van bien con él. Ahora está en un buen momento y y lo único que yo hago es exigirle, respetarlo, respetar su trayectoria, darle cariño, pero es lo mismo que hago con todos los futbolistas”, añadió.

Otras declaraciones de Lucas González

Dificultades para preparar el partido ante Pasto: “Este partido particularmente ya era imposible prepararlo. Hace 48 horas nosotros jugamos en Cúcuta. Tuvimos que viajar ayer, llegar a concentrar, entrenar, si uno puede llamarlo entrenar. Llegar directamente a la sede, moverse un poquito, hacer un video, explicarles a ellos cómo juega Pasto. Muchos de ellos hace 48 horas estaban pensando cómo ganarle al Cúcuta. Entonces, esto solamente lo puedes hacer si tienes muy buenos jugadores y nosotros somos afortunados de tener a los mejores jugadores de Colombia”.

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El uso de la cantera: “Lo que han hecho los chicos tiene un mérito enorme. El primer semestre siempre es el más difícil y estar ahora líderes con un partido menos que el Deportivo Cali. Muchos de los otros equipos tienen mucho mérito a cómo los chicos van asimilando la idea, lo que nosotros queremos hacer y hacía referencia a las conclusiones que vamos sacando nosotros de la nómina, de la plantilla, de lo que hemos podido ensayar. Y creo que lo que lo único que tengo que decir es lo que dije al inicio. Tenemos la mejor nómina de Colombia, tenemos canteranos muy buenos, estos chicos son muy buenos, no solamente en calidad, sino su capacidad de comprender”.

La capacidad de no potenciar a jugadores a no desempeñarse en una sola posición: “Es una de las razones por las cuales nos trajeron aquí al club y que estamos aportando nosotros para que estos chicos jóvenes que vayan haciendo su camino en el fútbol profesional crezcan y ojalá en muchos años o durante muchos años le puedan aportar también a nuestra selección nacional sin estar tan encasillados en una posición habitual, sino que puedan interpretar el fútbol como un todo y contribuir al rendimiento del equipo independientemente donde tengan que jugar”.

Recuperación de jugadores: Alfredo va a estar (ante DIM). Ya veremos si está desde el inicio o lo usamos más adelante. Andrés Sarmiento también va a estar. Y Marlos, vamos a ver si si alcanza a llegar. Ojalá que pueda estar. Tengo mucha ilusión. E hemos jugado muchos partidos sin ellos, hemos sacado muchos puntos sin ellos, hemos hecho muchos goles sin ellos, pero tengo ninguna duda que cuando ellos estén nos van a ayudar a ser mucho más fuertes".