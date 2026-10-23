General Federico Mejía, imputado por la Fiscalía, incluido en decreto de ascensos a mayor general

El brigadier general Federico Alberto Mejía Torres está incluido en el Decreto 1591 del 22 de octubre de 2026, que contempla su ascenso al grado de mayor general a partir del próximo 1 de diciembre. El oficial estuvo al frente de operaciones militares contra estructuras armadas ilegales en el Cauca, especialmente en la región del Cañón del Micay, donde las Fuerzas Militares concentraron acciones contra las disidencias de las FARC.

El nombre de Mejía aparece en el grupo de 18 oficiales que ascenderían a mayor general o vicealmirante.

En esa lista también están Óscar Leonel Murillo Díaz, Javier Hernando Africano López, Carlos Ernesto Marmolejo Cumbe, Rodolfo Morales Franco, Edilberto Cortés Moncada, Carlos Alberto Padilla Cepeda, Gerardo Ortiz Ramírez, Yor William Cotua Muñoz, Eduardo Alberto Arias Rojas, Luz Adriana Tabares Trujillo, José Benjamín Perdomo Álvarez, Wilson Mauricio Martínez Londoño, Víctor Alexander Celis Herrera, Gustavo Adolfo Ramírez Gómez, Danysh Adey Forero Camacho y Alejandro Vélez Ospina, además del contralmirante Omar Yesid Moreno Oliveros.

La promoción de Mejía al grado de mayor general está prevista para el próximo primero de diciembre. El oficial enfrenta una investigación penal por hechos ocurridos en enero de 2024, cuando el hombre fue capturado en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, y posteriormente habría sido devuelto a esa población junto con la sustancia incautada.

Por este caso, la Fiscalía le imputó cuatro delitos: prevaricato por acción, favorecimiento, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El general no aceptó los cargos. La investigación también ha puesto en escrutinio las actuaciones de otros uniformados que participaron en el procedimiento.

De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, el ente acusador cuestiona las decisiones adoptadas después de la captura y los informes elaborados para documentar lo ocurrido. El caso también puso bajo la lupa la actuación de los uniformados que participaron en el procedimiento: se conoció que 36 militares habrían tenido algún grado de participación en el traslado y la posterior liberación del capturado.

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