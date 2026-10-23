Cierres viales en Bogotá por Festival Hip Hop al Parque y concierto de Fonseca: 24 y 25 de octubre

Para llevar a cabo el Festival Hip Hop al Parque 2026 este sábado 24 y domingo 25 de octubre de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó las siguientes afectaciones y/o cierres viales en puntos de la avenida calle 63, avenida carrera 60, avenida carrera 68, entre otros en inmediaciones al parque Simón Bolívar.

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Cierres por Hip Hop al Parque en el Simón Bolívar:

Tramo vial con cierre, día y horario:

Calzada norte de la avenida calle 63 entre avenida carrera 60 y avenida carrera 68, 24 y 25 de octubre de 2026, 08:00 a 22:30 horas.

entre avenida carrera 60 y avenida carrera 68, 24 y 25 de octubre de 2026, 08:00 a 22:30 horas. Calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 24 y 25 de octubre de 2026, 08:00 a 22:30 horas.

entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 24 y 25 de octubre de 2026, 08:00 a 22:30 horas. Ciclorruta calzada sur de la avenida calle 63 entre avenida carrera 68 y avenida carrera 60, 24 y 25 de octubre de 2026, 08:00 A 22:30 horas.

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Desvíos autorizados:

Quienes van en sentido norte – sur por la avenida carrera 60 y toman la avenida calle 63 al occidente deberán continuar por la avenida carrera 60 al sur y avenida calle 53 o avenida calle 26 al occidente.

y toman la avenida calle 63 al occidente deberán continuar por la avenida carrera 60 al sur y avenida calle 53 o avenida calle 26 al occidente. Las personas que van en sentido oriente – occidente por la avenida calle 63 deberán tomar la avenida carrera 60 al sur y avenida calle 53 o avenida calle 26 al occidente.

deberán tomar la avenida carrera 60 al sur y avenida calle 53 o avenida calle 26 al occidente. Las personas que transitan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63 deberán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente.

deberán tomar la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. Quienes transitan en sentido occidente – oriente por la avenida calle 63 deberán tomar la avenida carrera 68 al norte y avenida calle 68 al oriente.

deberán tomar la avenida carrera 68 al norte y avenida calle 68 al oriente. Los usuarios que circulan en sentido norte – sur por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente deberán continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente.

y desean tomar la avenida calle 63 al oriente deberán continuar por la avenida carrera 68 al sur y avenida calle 26 al oriente. Las personas que se desplazan en sentido sur - norte por la avenida carrera 68 y desean tomar la avenida calle 63 al oriente deberán tomar la avenida calle 53 al oriente.

Cierres por el concierto de Fonseca en el Vive Claro:

Este fin de semana se presentará el artista bogotano Fonseca en el escenario Vive Claro, esto luego que tuviera que moverse del Campín donde era su lugar inicial.

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Así como ha pasado con conciertos anteriores como el Iron Maiden habrá algunos cierres viales de los cuales deberá estar pendiente para que no afecte sus recorridos:

Para el desarrollo del concierto se implementarán cierres en la calzada sur de la calle 53 (sentido occidente - oriente), entre las carreras 66 y 60, y en la calzada occidental de la carrera 60 (sentido norte - sur), entre las calles 53 y 42.

Se recomienda a los asistentes y a quienes necesiten transitar por este sector planear sus recorridos con anticipación.

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