Hasta el 70% de aforo se permitirá para el ingreso de personas al estadio centenario de Armenia

Armenia

Todo está dispuesto para el encuentro deportivo de este sábado 24 de octubre entre Deportes Quindío y Tigres, así lo dio a conocer el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez quien aseguró que fue realizada la evaluación para el concepto técnico del Estadio Centenario de Armenia tras el terremoto del pasado 10 de agosto por lo que se permitirá el ingreso hasta el 70% del aforo.

Explicó que se llevó a cabo la respectiva comisión local de fútbol donde quedó establecido que se permitirá el ingreso de las personas entendiendo que el equipo de fútbol de Tigres no tiene barra por lo cual no habrá visitantes, sin embargo, contarán con toda la logística y seguridad para garantizar el buen desarrollo del encuentro deportivo.

“Ya se dio apertura a puertas para que todos puedan disfrutar este evento familiar. Este equipo no tiene barras, por lo cual no vamos a tener visitantes de barras de este equipo, pero vamos a tener todos los dispositivos de seguridad, de logística necesarios frente a la atención que se debe tener con todos los armenios para que puedan disfrutar en debida forma este evento deportivo”, mencionó.

Reconoció que es clave al llamado para que sea un espacio de disfrute y buena convivencia destacando que han tenido acercamientos con hinchas del Deportes Quindío para evitar indisciplina alrededor del estadio y cuando se han presentado situaciones se han tomado las medidas correspondientes.

“Es muy importante decir que seguimos en un trabajo articulado con las barras del Deportes Quindío para que se siga con una buena convivencia. Hemos logrado acercamientos en los últimos eh partidos y de hecho lo que llevamos aquí en la alcaldía para evitar que se sigan con temas de riñas cuando se ha tenido la necesidad de tomar acciones disciplinarias por parte de la Comisión frente a algunas personas que nos generan indisciplina al interior del estadio”, destacó.

El partido será este sábado 24 de octubre desde las 3:30 de la tarde en el estadio centenario de la ciudad.