Autoridades harán acompañamiento para caravana de Halloween en Armenia

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Armenia

En las instalaciones de la alcaldía de la ciudad se llevó a cabo una reunión entre líderes moteros y autoridades con el fin de articular las acciones que permitan las garantías en la manifestación cultural programada para el próximo sábado 31 de octubre.

En efecto Gustavo Marulanda quien es uno de los líderes moteros en la ciudad resaltó la importancia de este tipo de espacios para proyectar una actividad sin mayor dificultad.

“Hoy estuvimos reunidos con la Secretaría de Gobierno, las diferentes entidades, Policía Nacional, Secretaría de Tránsito, en la cual estuvimos organizando lo que es la primera mesa de trabajo para el tema de la rodada cultural de Halloween este 31 de octubre, eh lo cual la idea es seguir generando esta tranquilidad y este orden y esta cultura en nuestra ciudad, porque pues ya sabemos que es una rodada cultural en la cual ya se viene realizando hace 4 años de manera segura, de manera oportuna para todos los asistentes y no asistentes”, mencionó.

Sostuvo que es un primer acercamiento a la rodada cultural de Halloween donde se definen los acompañamientos y también compromisos para evitar afectaciones en materia de convivencia.

Resaltó que es una actividad que desarrollan desde hace cuatro años y se espera la alta afluencia de motociclistas disfrazados por lo que esperan el comportamiento sea genuino.

Secretario de Gobierno de Armenia

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez manifestó que habrá un acompañamiento de las autoridades para que la manifestación cultural sea de manera tranquila y no altere el orden público.

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Dijo que la finalidad de esta primera reunión era conocer los pormenores de la ruta que establecerán y en ese mismo sentido coordinar los planes de contingencia correspondientes.

Mencionó que esperan la otra semana establecer una nueva reunión para ultimar detalles de lo que será la rodada por parte de los moteros en el marco del Halloween.

“vamos a darle a conocer a todos los armenios las rutas por donde ellos van a pasar, que puedan salir y ver esta manifestación artística donde como se dieron cuenta el año pasado salen disfrazados, salen en diferentes actividades y eventos, incluso repartiendo dulces y siempre con el acompañamiento de la alcaldía como en todos los eventos culturales o manifestaciones pacíficas que se hacen a nivel del municipio de Armenia”, dijo.

Resaltó que el año anterior no hubo ningún inconveniente con esta actividad por eso esperan que este año sea de igual manera el comportamiento y considera es fundamental la concertación para que se tengan los mejores resultados.

Aún están en definición del plan establecido para ese 31 de octubre, pero se proyecta inicie la rodada a partir de las 10 de la noche desde el estadio centenario de la ciudad.