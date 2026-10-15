No se permitirá ingreso de barra visitante en partido del Deportes Quindío con Real Cartagena

Armenia

Y es que la semana pasada en la comisión local de fútbol se permitía el ingreso de personas al Estadio Centenario con una restricción del 50% del aforo, sin embargo, a raíz de situaciones de orden público que se han generado las autoridades tomaron nuevas medidas de seguridad.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez indicó que en el partido entre el Deportes Quindío y Real Cartagena que se realizará hoy a las 8 de la noche no se permitirá el ingreso de barra visitante y habrá cierre de fronteras con el fin de garantizar el orden público en el marco del encuentro deportivo.

Explicó que, en una comisión extraordinaria, las directivas del Deportes Quindío expusieron unas acciones de indisciplina por parte de la barra visitante que incluso le ha generado suspensiones por eso determinaron las medidas correspondientes de seguridad.

“La gerente del Deportes Quindío solicitó una comisión extraordinaria donde iba a exponer unas situaciones como unos actos de indisciplina que ha tenido el Real Cartagena que le ha generado suspensiones. Entonces, lo puso en conocimiento de la Comisión de Fútbol. Fue así que la Comisión, escuchados los eventos que han sucedido con este equipo, tomó la decisión de hacer cierre de fronteras y no permitir el ingreso de barra visitante al estadio”, mencionó.

Resaltó que reforzarán la presencia institucional para evitar cualquier alteración de orden público teniendo en cuenta que algunos hinchas de Real Cartagena ya están en Armenia.

“De igual manera, se va a reforzar con nuestra Policía Nacional, con el Undemo, todo el evento deportivo, todo el partido que se va a realizar, teniendo en cuenta las informaciones que ya se tienen porque hay algunos hinchas del Real Cartagena que ya están en la ciudad con el fin de contener cualquier situación que atente contra los armenios”, indicó.

El llamado dijo es a que los hinchas disfruten del espacio de manera responsable y con buena convivencia para que sea de disfrute sano teniendo en cuenta que se reabre el estadio tras el sismo.

También es de resaltar que estará prohibido el ingreso a las tribunas locales habilitadas con camisetas o elementos alusivos al Real Cartagena o a otros equipos diferentes al Deportes Quindío.

“El buen comportamiento es lo que genera la confianza de todos, que se que esto siga siendo un espectáculo familiar, que puedan ir niños, que no tengamos a personas con riñas en la calle, con riñas dentro del estadio, con peleas y con insultos contra las mismas barras visitantes o contra los jugadores. Ese es el llamado a la tolerancia que le hacemos”, puntualizó.