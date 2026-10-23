Capturan a mujer señalada de agredir a una guarda de seguridad en el Portal de Suba

Colombia

Una mujer de 24 años fue capturada por la Policía en el Portal de TransMilenio de Suba, en Bogotá, señalada de agredir físicamente a una guarda de seguridad durante una discusión relacionada con el ingreso al sistema de transporte público sin validar el pasaje.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el caso ocurrió en la plataforma uno del portal, luego de que la trabajadora llamara la atención a dos personas que, presuntamente, intentaban ingresar sin realizar la validación individual del pasaje.

En medio de la situación, una de ellas habría golpeado a la guarda en el rostro, causándole lesiones en la cara y el cuello, además de daños en sus gafas medicadas.

Según el relato de la víctima, la presunta agresora también la habría intimidado con un elemento cortopunzante e intentado atacarla nuevamente.

Intentaron huir del portal

Tras el incidente, las dos personas habrían intentado abordar un bus, pero al percatarse de la presencia de los uniformados, huyeron hacia la salida peatonal.

La Policía capturó a la mujer, de nacionalidad venezolana, quien quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los presuntos delitos de lesiones personales y daño en bien ajeno.

Las autoridades recordaron a los usuarios la importancia de cumplir las normas de ingreso al sistema y señalaron que los hechos que afecten la seguridad pueden reportarse a través de la línea de emergencias 123.