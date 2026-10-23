Sogamoso tendrá una semana de actividades gratuitas de Halloween en el Parque El Laguito

Los días 28, 29, 30 y 31 de octubre cerrarán la calle 21 entre carreras 11 y 12 para facilitar la movilidad en el Parque El Laguito.

Sogamoso

Del 26 de octubre al 1 de noviembre, Sogamoso realizará Halloweek 2026, una propuesta de entretenimiento gratuito que incluirá una casa del terror, calabazas gigantes, figuras interactivas, espectáculos de luces, danzas y actividades recreativas para toda la familia.

Jorge Cárdenas Fonseca, secretario de Cultura de Sogamoso, explicó que esta iniciativa fue preparada durante varios meses para ofrecer una experiencia diferente a los habitantes y turistas. “Vamos a tener una semana completa de un parque temático con atracciones, juegos, magia y diversión para toda la familia”, señaló.

La programación estará disponible aproximadamente desde las 2:00 de la tarde hasta las 9:00 o 10:00 de la noche. Según Cárdenas, el parque tendrá una capacidad estimada de entre 900 y 1.200 personas y, si se alcanza ese límite, “tendremos que hacer una restricción al ingreso, mientras otras personas ya van haciendo uso de la salida”.

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El secretario agregó que el evento contará con el acompañamiento de la Policía, la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos y personal logístico.

Frente a este evento el instituto de Tránsito de Sogamoso realizará el cierre total del corredor vial comprendido entre la Calle 21 entre Carrera 12 y Carrera 11, el viernes 30 de octubre, desde las 4:00 a las 10:00 pm. En tanto que el sábado 31, el cierre total se establecerá desde la Carrera 11, entre calles 16 y la Carrera 23, igualmente entre las 4:00 y las 10:00 pm, con el propósito de destinar el sector al tránsito peatonal y al desarrollo seguro de las actividades recreativas y familiares programadas.

La agenda cultural comenzará este fin de semana, del 23 al 25 de octubre, con el Encuentro de Dos Culturas, el Festival de Sabores Ancestrales y la versión número 16 del Festival del Barro, actividades que buscan destacar las expresiones folclóricas, las tradiciones y el trabajo de los productores de materiales de barro del municipio.

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