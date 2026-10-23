Estas son las entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente, según la DIAN. Foto: Getty Images/ DIAN

En los últimos años se ha vuelto común ir a diferentes lugares y al momento de hacer la compra los vendedores preguntan si desea tener factura electrónica o no. Le contamos si en todos los lugares o entidades es necesario expedirla.

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¿Qué es la Factura Electrónica?

Es la evolución de la factura tradicional de papel y, para efectos legales, tiene la misma validez. Sin embargo, se genera, valida, expide, recibe, y conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas. Tributariamente, es un soporte de transacciones de venta de bienes o servicios.

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¿Cuáles son los principales beneficios de la Factura Electrónica?

Soporta las transacciones de ventas de bienes o prestación de servicios .

. Acceso a nuevos servicios como declaraciones sugeridas y devoluciones automáticas.

y devoluciones automáticas. Información en tiempo real de las transacciones comerciales.

de las transacciones comerciales. Ahorro en costos de papel, de mensajería y operatividad.

Agilidad en los trámites con la DIAN.

Para personas naturales que declaren ingresos de la cédula general, podrán solicitar como deducción en el Impuesto sobre la renta, el 1% del valor de las adquisiciones, sin que exceda de 240 UVT en el respectivo año gravable, siempre y cuando la adquisición del bien y/o del servicio esté soportada con factura electrónica de venta con validación previa (Artículo 7 de la Ley 2277 de 2022).

¿Quiénes deben facturar electrónicamente?

Según el Artículo 7 de la Resolución 000165 de 2023, todo responsable de facturar, deberá hacerlo electrónicamente. Se encuentran obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente por todas y cada una de las operaciones que realicen, las siguientes entidades:

Personas Jurídicas.

Los responsables del Impuesto sobre las Ventas (IVA).

(IVA). Los responsables el Impuesto Nacional al Consumo (INC).

(INC). Personas Naturales que superen los ingresos brutos de 3500 Unidades de Valor Tributario (UVT), o estén dentro de los requisitos del artículo 437 del Estatuto Tributario.

(UVT), o estén dentro de los requisitos del artículo 437 del Estatuto Tributario. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el Régimen Simple de Tributación (SIMPLE)

(SIMPLE) Comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos

Personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN.

¿Quiénes NO deben facturar electrónicamente?

Los bancos, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento .

. Las empresas constituidas como personas jurídicas o naturales que presten el servicio de transporte público urbano o metropolitano de pasajeros, en relación con estas actividades.

en relación con estas actividades. Personas naturales no responsables de IVA o Impuesto al consumo.

Las cooperativas de ahorro y crédito , los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales, y los fondos de empleados, en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades.

, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales, y los fondos de empleados, en relación con las operaciones financieras que realicen tales entidades. Asalariados y pensionados.

Prestadores de servicios desde el exterior.

Personas naturales que únicamente vendan bienes excluidos o presten servicios no gravados con el IVA, con ingresos inferiores a 3.500 UVT.

con ingresos inferiores a 3.500 UVT. Juntas de Acción Comunal (JAC), siempre y cuando no requieran solicitar devolución y/o compensación de saldos a favor en el Impuesto sobre las Ventas (IVA).

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