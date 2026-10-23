El alcalde de Medellín recibió el Premio al Liderazgo Distinguido de las Américas

Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, recibió el Premio al Liderazgo Distinguido de las Américas

Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, recibió el Premio al Liderazgo Distinguido de las Américas por las Oportunidades para los Jóvenes y la Reducción del Crimen.

Esta distinción obedece al trabajo que ha adelantado el gobierno distrital contra el crimen en la capital antioqueña y el impacto que tienen las estrategias que aplica el gobierno de esta parte del país en la juventud para reducir la violencia.

¿Qué entidad premió a Medellín?

Este reconocimiento al trabajo de Medellín lo hizo el Inter-American Dialogue, un centro de pensamiento con sede en la capital de los Estados Unidos, fundado en 1982 y que se enfoca en el análisis, intercambio y formulación de políticas públicas en el hemisferio occidental.

¿Qué estrategia ganó el reconocimiento?

Este premio le fue otorgado a Medellín por el programa Parceros, una estrategia para jóvenes en situación de riesgo y vulnerables, la cual les entrega oportunidades de educación, empleo, desarrollo de habilidades y participación comunitaria.

¿Qué dijo el alcalde de Medellín?

A través de su cuenta de X, Federico Gutiérrez dijo que “este reconocimiento tiene un significado muy especial. Con Parceros les estamos quitando jóvenes a las estructuras criminales y dándoles oportunidades reales para que salgan adelante. Desde 2024 hemos atendido a más de 12.400 parceros. Muchos de ellos ya están estudiando, trabajando y construyendo su proyecto de vida en la legalidad”.

¿Qué dijeron de la organización del evento?

Rebecca Bill Chavez, presidenta y directora ejecutiva del Diálogo Interamericano, explicó que “la experiencia de Medellín demuestra que las respuestas eficaces al crimen y la violencia requieren más que solo la aplicación de la ley. Al combinar la aplicación de la ley con vías significativas hacia la educación, el empleo y el apoyo social para los jóvenes, Parceros ha demostrado que los programas de prevención bien diseñados pueden fortalecer la seguridad y fomentar comunidades prósperas”.

Distinguished Leadership for the Americas Award

El Premio al Liderazgo Distinguido por las Américas es el máximo reconocimiento anual que otorga el Inter-American Dialogue.

El premio resalta a entidades o personalidades que aportan a impulsar la gobernanza democrática, la equidad social, la inclusión y la prosperidad compartida en América Latina y el Caribe.

Sobre las razones del reconocimiento, desde el Inter-American Dialogue explicaron que el mandatario distrital ha impulsado un enfoque integral de la seguridad pública, “que combina la aplicación efectiva de la ley con oportunidades económicas y sociales para jóvenes vulnerables al reclutamiento por parte de grupos criminales”.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, concluyó: “Vamos a seguir trabajando para que nuestros niños y jóvenes tengan oportunidades y puedan construir el futuro que merecen”.

Desde la organización de este reconocimiento destacaron la significativa reducción de tasa de homicidios en la ciudad, donde en el año 2025 descendió a 11,7 por cada 100 000 habitantes, su nivel más bajo en 40 años, a lo cual también ha contribuido el programa Parceros.

El Diálogo Interamericano “fomenta la resiliencia democrática, la prosperidad compartida, la inclusión social y el desarrollo sostenible en toda América”, indicaron desde la entidad.