Alias ‘Flor’, ‘Lulo’ y ‘Mello’ habrían participado en el crimen del periodista Mateo Pérez

Briceño- Antioquia

Se conoció el dictamen de Medicina Legal sobre el crimen del periodista Mateo Pérez. Su padre, Carlos Pérez, dio detalles del asesinato y recordó que a su familiar lo torturaron por una llamada que le había hecho al Ejército para que le brindara protección y así ingresar a la ruralidad de Briceño, donde fue asesinado.

“Hay un testigo que vio donde la relató a la Fiscalía. A él lo detuvieron y le empezaron a sacar la información. Cogieron el celular, como él había llamado al Ejército para que le dieran protección, porque iba a entrar, le pillaron la llamada”, afirmó.

“Entonces, le dieron un tiro en un pie que diera información que él no tenía. Entonces, apenas él no dio la información, le dieron en el otro pie. Y lo hacía diferente persona porque ‘Chala’ lo iba ordenando, y después le dieron uno en el abdomen y otro en la cabeza” añadió.

Además, recalcó que estas tres personas, que presuntamente participaron de la muerte de su hijo, ya fallecieron: dos eran menores de edad, asesinados en el corregimiento de Travesías, Briceño. Pocos días después de la muerte de Mateo, también una mujer alias ‘Flor’ fue abatida en un operativo de la fuerza pública.

Indicó que los tres sujetos que le dispararon a Pérez fueron asesinados. “La señora de ‘Macho Viejo’, a alias ‘Lulo’ y alias ‘Mello’.

Aunque reconoce que las autoridades ya capturaron a uno de los principales determinadores del crimen del periodista, manifiesta que faltan personas por judicializar.