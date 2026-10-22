Urabá: El vicepresidente se comprometió a impulsar la subregión en sectores sociales y económicos

Urabá- Antioquia

Este jueves se llevó a cabo en el Urabá antiqueño el encuentro “Misión Crecer Región”; a esta reunión asistieron el vicepresidente José Manuel Restrepo, los ministros Elsa Noguera de Transporte y Mauricio Gómez Amín de Comercio, Industria y Turismo, entre otros viceministros. El anfitrión fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que acompañó el encuentro y acompañó a la comitiva del gobierno nacional a una vista al puerto y fincas bananeras.

Desde esta subregión de Antioquia, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó que quedaron varios compromisos con ese territorio, todos relacionados con el impulso económico y social que permitan mejorar las condiciones de la población.

“Hemos traído hoy mensajes claros, específicos, de apoyo a los exportadores, a todos los exportadores de la zona del Urabá y de Colombia. En segundo lugar, un urabá agroindustrial. Hemos traído de la mano del Ministerio de Agricultura oportunidades de acceso a financiamiento, pero también un Urabá atractivo para la inversión”.

El otro punto mencionado es la apuesta por la juventud del Urabá, especialmente en oportunidades de formación y acceder a los empleos.

Durante el encuentro también se presentó la inactiva Proyecto Futuro Urabá, liderada por Proantioquia, una analiza público-privada con la que esperan apoyar los proyectos del Gobierno Nacional en el Urabá antioqueño.