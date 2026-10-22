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23 oct 2026 Actualizado 03:37

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Urabá: El vicepresidente se comprometió a impulsar la subregión en sectores sociales y económicos

También el funcionario informó que el Ministerio de Transporte realizó compromisos de inversión en infraestructura para apoyar el impulso que se busca hacer en esa zona de Antioquia.

Visita del vicepresidente a Urabá- foto gobernación de Antioquia

Visita del vicepresidente a Urabá- foto gobernación de Antioquia

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Urabá- Antioquia

Este jueves se llevó a cabo en el Urabá antiqueño el encuentro “Misión Crecer Región”; a esta reunión asistieron el vicepresidente José Manuel Restrepo, los ministros Elsa Noguera de Transporte y Mauricio Gómez Amín de Comercio, Industria y Turismo, entre otros viceministros. El anfitrión fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que acompañó el encuentro y acompañó a la comitiva del gobierno nacional a una vista al puerto y fincas bananeras.

Desde esta subregión de Antioquia, el vicepresidente José Manuel Restrepo informó que quedaron varios compromisos con ese territorio, todos relacionados con el impulso económico y social que permitan mejorar las condiciones de la población.

“Hemos traído hoy mensajes claros, específicos, de apoyo a los exportadores, a todos los exportadores de la zona del Urabá y de Colombia. En segundo lugar, un urabá agroindustrial. Hemos traído de la mano del Ministerio de Agricultura oportunidades de acceso a financiamiento, pero también un Urabá atractivo para la inversión”.

El otro punto mencionado es la apuesta por la juventud del Urabá, especialmente en oportunidades de formación y acceder a los empleos.

Durante el encuentro también se presentó la inactiva Proyecto Futuro Urabá, liderada por Proantioquia, una analiza público-privada con la que esperan apoyar los proyectos del Gobierno Nacional en el Urabá antioqueño.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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