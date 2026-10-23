Comfenalco Antioquia tendrá una feria de empleo con 800 vacantes para fin de año

Medellín

La caja de compensación familiar Comfenalco Antioquia programó para este viernes, 23 de octubre, una feria de empleo para la temporada de fin de año en esta parte del país.

Este evento tendrá como lugar la plazoleta del Centro Comercial Punto Clave, cerca de la estación Industriales del Metro, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde.

¿Qué perfiles requieren para las vacantes?

Desde Comfenalco Antioquia explicaron que se ofertarán puestos de trabajo relacionados con auxiliares logísticos, operarios de producción, asesores comerciales, auxiliares de cocina, auxiliar de carnes, conductores, mensajeros, servicio al cliente.

Las empresas que participarán en la feria también requieren para la temporada de fin de año auxiliares administrativos, cajeros, jardineros, auxiliares de aseo, directores comerciales, auxiliar contable, impulsadoras, auxiliar de prevención y pérdida, oficiales y ayudantes de obra.

En las 800 vacantes también hay posibilidades para asesores de call center, entrenadores deportivos, auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos en salud y enfermeros profesionales.

¿Cuántas empresas participarán?

La feria de empleo para la temporada de fin de año de Comfenalco Antioquia tendrá la presencia de más de 20 empresas de gran formato que acompañarán el proceso de recepción de hojas de vida, entrevistas y selección.

Alejandro Enciso, coordinador de la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Comfenalco Antioquia, dijo que “pensando en el bienestar de los ciudadanos en Antioquia, diseñamos con más de 20 empresas importantes del país una feria de empleo con más de 800 vacantes, que le permita a las familias acceder a un empleo digno y formal en la etapa final del año”.

Desde la organización de la feria explicaron que los asistentes van a encontrar en este lugar a un equipo de colaboradores y asesores dispuestos a acompañarlos en la recepción, análisis del perfil y en el proceso de selección.

Requisitos para asistir

Esta actividad está pensada para bachilleres, técnicos, tecnólogos y profesionales con o sin experiencia laboral.

Para asistir se requiere presentarse con la hoja de vida y el documento de identidad.

Aclararon desde Comfenalco Antioquia que algunas vacantes no requieren experiencia laboral.

Este evento es organizado por la Agencia de Empleo y Emprendimiento de Comfenalco en Antioquia, la cual durante el presente año ha realizado 824 jornadas de empleabilidad, logrando la participación de más de 22.660 personas en las 9 subregiones de Antioquia.

Desde esta caja de compensación convocaron a los interesados a asistir a la feria y consultar los datos adicionales que requieran por medio de su página web.