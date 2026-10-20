Comfenalco Antioquia lidera foro sobre talento y movilidad laboral en el Oriente antioqueño

Medellín, Antioquia

Comfenalco Antioquia lideró el Foro de Talento y Movilidad Laboral en El Carmen de Viboral, un espacio que convocó a más de 80 empresarios, líderes, representantes de entidades territoriales y organizaciones sociales, junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU y Mercy Corps, para dialogar sobre las tendencias de migración laboral y los mecanismos de acompañamiento a quienes buscan oportunidades profesionales fuera del país.

Durante la jornada académica se analizaron las cifras de migración nacional e internacional, los principales destinos laborales y los desafíos para garantizar procesos migratorios seguros, ordenados y regulares.

A través de su Agencia Transnacional de Empleo, Comfenalco Antioquia ha recibido más de 1.000 postulaciones de colombianos interesados en acceder a vacantes laborales en el exterior y ha facilitado la vinculación de más de 63 personas en países como Alemania, Bahamas y Jamaica.

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La entidad también ha acompañado a siete empresas en procesos de intermediación laboral para mercados como España, Alemania y las islas del Caribe. Además, más de 500 migrantes han recibido orientación para prepararse en los ámbitos laboral.

“Detrás de cada cifra de migración hay una persona con una historia que contar y construir. Moverse en busca de una oportunidad no es solo cruzar una frontera: es llevar consigo un oficio”, señaló Lorena Castro, líder de la Agencia Transnacional de Empleo de Comfenalco Antioquia.

La migración, un fenómeno mundial en crecimiento

Según las cifras presentadas durante el foro, la Organización Internacional para las Migraciones estima que 304 millones de personas viven fuera de su país de origen, lo que equivale al 3,7 % de la población mundial. Para 2024, se calculaban aproximadamente 158 millones de hombres migrantes internacionales y 146 millones de mujeres.

En el caso colombiano, las cifras de la OIM citadas en el encuentro indican que cerca de tres millones de connacionales viven en el exterior, equivalentes aproximadamente al 6 % de la población del país. Entre las principales motivaciones para migrar se encuentran la búsqueda de empleo, mejores ingresos y nuevas oportunidades de desarrollo.

El foro contempló tres dimensiones de análisis orientadas a comprender las tendencias de la movilidad laboral internacional, reconocer buenas prácticas de intermediación y explorar nuevas estrategias para conectar el talento con las oportunidades de empleo.