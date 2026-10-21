13.000 refugiados y desplazados lograron empleo formal en Antioquia bajo estrategia de inclusión

Medellín

Cerca de 13.000 personas refugiadas y desplazadas han logrado vincularse a empleos formales en Colombia mediante estrategias de inclusión socioeconómica que buscan reducir las barreras de acceso al mercado laboral y facilitar la integración de poblaciones vulnerables.

Estos avances fueron el eje de la discusión del Foro Juntos por la Inclusión, un encuentro que reunió a empresarios, instituciones públicas, organismos de cooperación internacional y organizaciones sociales para promover la contratación inclusiva como una oportunidad tanto para las personas que buscan empleo como para el sector productivo.

La iniciativa, liderada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), busca articular esfuerzos entre empresas, entidades gubernamentales y organizaciones sociales para ampliar las oportunidades de empleo digno, formación para el trabajo y desarrollo de capacidades.

Durante el foro, representantes empresariales compartieron experiencias de contratación de personas refugiadas, desplazadas y en condición de vulnerabilidad, así como los desafíos y resultados de implementar estas prácticas.

Entre los beneficios identificados se encuentran el aumento de la productividad, la retención del talento humano, la innovación y el fortalecimiento de ambientes laborales diversos.

“Es poder tener todo el conglomerado y todo lo que tiene que ver con empleo, desde el sector público, el sector privado, las empresas, las organizaciones de base comunitaria, que es donde encontramos a todas las personas refugiadas, migrantes y desplazadas internas. Aquí lo importante es poder hacer una articulación de todo el ecosistema”, indicó Janet Arboleda, coordinadora de la estrategia Juntos por la Inclusión de Comfenalco.

Giovanni Lepri, representante de ACNUR en Colombia, destacó que el acceso al empleo formal es fundamental para que estas poblaciones puedan alcanzar la independencia económica y reconstruir sus proyectos de vida.

“Con la inclusión socioeconómica, las personas más vulnerables pueden reconstruir sus proyectos de vida y también aportan a las empresas y al país. Cuando estamos juntos por la inclusión, todos ganamos”, afirmó Lepri.

Otros detalles

El foro contó con la participación de ACNUR, el PMA, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Universidad EAFIT, el SENA, la Alcaldía de Medellín, Comfenalco Antioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y otras entidades.

Con estas alianzas se busca que más empresas adopten prácticas de contratación inclusiva y reconozcan las capacidades laborales de personas refugiadas y desplazadas, contribuyendo a su autonomía económica y al desarrollo de los territorios.