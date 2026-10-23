Carlos Suárez habló de la salida de Rodrigo Lara: ¿tuvo influencia en ese movimiento?

Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y uno de los hombres más cercanos al presidente Abelardo de la Espriella, rompió su silencio en torno a la salida de Rodrigo Lara del Gobierno. Desde diferentes orillas políticas apuntan contra él como uno de los que habría intervenido en la decisión que anunció el jefe de Estado.

En entrevista con El Tiempo, Suárez se refirió a esos rumores, que también incluyen la versión de María José Valenzuela, esposa de Rodrigo Lara, quien aseguró que lo habrían sacado del cargo por negarse a nombrar a una viceministra cercana a Suárez.

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“La prensa no puede terminar diciendo un chisme. Yo no respondo a chismes, no respondo a especulaciones”, aseguró. Incluso, en esa misma conversación, dijo que es amigo del ahora exministro Lara y que han estado juntos en dos o tres momentos difíciles de sus vidas.

Así mismo, Suárez señaló que apoyó a Lara en su paso por la cartera política y que ahora solo le desea “un futuro brillante” y resaltó su vocación liberal.

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En este punto también se refirió al nuevo ministro, Alejandro Ordóñez, a quien ha felicitado y exaltado a través de sus redes sociales. “Yo puedo tener grandes amigos como el doctor Ordóñez, que es un hombre muy concentrado en su doctrina ideológica, pero también puedo ser amigo de un liberalazo como lo es el doctor Rodrigo Lara. Ambos patriotas, pero con una visión totalmente diferente”, explicó.

Finalmente, aseguró que Ordóñez en el Ministerio del Interior representará las banderas ideológicas del “gobierno del Tigre”, las cuales, agregó, fueron las que los llevaron a triunfar en las urnas.