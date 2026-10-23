EN IMÁGENES: así fue la extradición de ‘Mocho Olmedo’ y otras seis personas más a EEUU

La Policía Nacional, a través de la DIJIN e INTERPOL, hizo efectiva la extradición de siete ciudadanos colombianos requeridos por la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos, por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y fraude transnacional.

El grupo es encabezado por Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, quien fue capturado el 12 de febrero de 2025. Su extradición se concretó luego de que la Corte Suprema de Justicia avalara su envío a Estados Unidos y el Gobierno Nacional confirmara la decisión en agosto de 2026, retirándole además su reconocimiento como negociador de paz.

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Según la Policía, en Colombia la Fiscalía le imputó delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito. El material probatorio lo vincularía con la confrontación armada entre el Frente 33 y el ELN, el reclutamiento de 31 menores de edad y hechos de desplazamiento que obligaron a 84 personas a abandonar sus viviendas en Tibú y El Tarra, Norte de Santander.

Entre los extraditados también está Jorge Eliécer Fuentes Golfo, alias ‘Cholo Banano’, señalado como uno de los principales financiadores del Clan del Golfo. Las investigaciones lo ubican como articulador de un esquema ilegal de financiación de esa organización desde 2011.

Otro de los entregados a la justicia estadounidense es Luis Albert Cambindo, alias ‘Chocó’ o ‘Ñato’, señalado de aprovechar su condición de exempleado del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali para contaminar aeronaves comerciales con cargamentos de cocaína. De acuerdo con el expediente, habría actuado al servicio del Tren de Aragua y de la banda La Inmaculada.

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La lista la completa Luis Emilio Iguarán Mejía, requerido por su presunta participación en una red de tráfico de estupefacientes por vía marítima. Las autoridades lo relacionan con la coordinación de una embarcación interceptada a 50 millas náuticas de La Guajira, en la que fueron incautados 431 kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Los otros tres extraditados son Luis Felipe Agudelo Maya, señalado de participar en operaciones de lavado de activos mediante la compraventa de criptoactivos; Danna Pamela Porras Marín, investigada por su presunta participación en la administración de centros de llamadas y la creación de páginas web utilizadas en esquemas de fraude; y Andrés Giraldo Ospina, señalado de desarrollar portales fraudulentos y prestar soporte técnico a esas estructuras.

El procedimiento fue liderado por la Oficina Central Nacional de INTERPOL Colombia, en el marco de la cooperación judicial entre Colombia y Estados Unidos para combatir las redes criminales transnacionales.

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