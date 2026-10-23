En la ciudad de Armenia investigan extraña muerte de una menor indígena de 17 años de edad

Armenia

En Armenia, investigan la extraña muerte de un menor de 17 años de edad perteneciente a una comunidad indígena, las primeras hipótesis apuntan a una intoxicación, pero será medicina legal que determine las causas de la muerte

A través de un comunicado, La Defensoría del Pueblo dio a conocer que acompañó al Cabildo Miraflores, del pueblo indígena emberá katío, en Armenia, Quindío, tras la muerte de una adolescente de 17 años ocurrida el miércoles 21 de octubre, en circunstancias que están siendo esclarecidas por las autoridades competentes.

En el comunicado indican “La Entidad lideró la articulación interinstitucional para brindar una respuesta oportuna, con enfoque diferencial étnico y de respeto por la dignidad humana, ante un hecho que ha causado profundo dolor e incertidumbre en la familia y en la comunidad”

Asimismo, la defensoría coordinó con las autoridades competentes el levantamiento del cuerpo por parte de la SIJIN y su traslado a Medicina Legal, donde re realizó la necropsia con autorización de la gobernadora del cabildo.

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Gracias a la gestión de la Defensoría, el velorio se realizó en la casa de la comunidad, en el sector Miraflores de Armenia, conforme a los usos, costumbres y prácticas culturales del pueblo Emberá Katío.

Según la defensoría del pueblo: La madre de la adolescente y otros integrantes de la comunidad se encontraban en Neiva, Huila por actividades de comercialización de artesanías. Equipos de la Entidad acompañaron el traslado a Armenia de ocho integrantes de la comunidad para que acompañen la despedida.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez indicó “efectivamente ayer que conocimos el caso, la Alcaldía de Armenia con su Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social y enlaces que tenemos en cada una de las secretarías indígenas hicieron presencia en el hospital, se hicieron las coordinaciones y demás pertinentes para garantizar ese enfoque diferencial y estamos acompañando todo este proceso de luto con enfoque diferencial que tiene esta familia indígena”

La Defensoría continúa acompañando a los pueblos indígenas del Quindío. El 29 de octubre presentará este caso en la Mesa de Coordinación Interjurisdiccional Indígena del Quindío, convocada y liderada por el Consejo Superior de la Judicatura, de la que hace parte, entre otras entidades, la Fiscalía General de la Nación.