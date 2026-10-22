Más de 17 deslizamientos se han generado en el Quindío durante octubre

Armenia

Y es que las lluvias han sido constantes en los últimos días lo que ha originado diferentes emergencias en el departamento, pero por fortuna sin víctimas mortales.

El director de la unidad departamental de gestión de Riesgo, Udegerd, Jaider Hidalgo sostuvo que fue decretado el Fenómeno de El Niño por el Ideam que es la máxima autoridad por lo que se definen los lineamientos correspondientes para los territorios.

A pesar de lo anterior, mencionó que actualmente se vive la segunda temporada de lluvias que ha sido evidente el aumento de las mismas en los últimos días.

Fue claro que, aunque se genere el Fenómeno de El niño no significa que no se presenten las lluvias que incluso agradecen debido a los bajos caudales que se venían registrando con las altas temperaturas.

“Ya fue decretado por el IDEAM, que es la máxima autoridad y es a quien nosotros debemos acogernos para tener este tipo de información. Pero empezó la segunda temporada de lluvias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que, a pesar de que estamos en el fenómeno del Niño, no quiere decir que no van a haber precipitaciones. Las precipitaciones se van a ver y hemos estado viendo todos estos días lluvias, que a las cuales agradecemos porque nuestras fuentes hídricas estaban un poco bajas en los caudales", dijo.

Destacó que los municipios cordilleranos tienen una atención especial debido a que son propensos a emergencias e incluso recordó que Pijao cuenta con un sistema de alerta temprana que también es fundamental en materia de prevención.

“Los municipios cordilleranos que tienen problemas, voy a hablar especialmente de que hace unos meses se instaló un sistema de alerta temprano en el municipio de Pijao. Pijao tiene este sistema que nos podría alertar sobre cualquier tipo de avenida torrencial que se presente en este río. Asimismo, tenemos y guías comunitarios que están en comunicación constante con los coordinadores municipales de gestión del riesgo y asimismo la comunicación se hace asertiva con el departamento”, destacó.

Resaltó que hasta la fecha van más de 17 deslizamientos, sin embargo, la maquinaria ha sido clave para despejar las vías afectadas.