¿Qué dijo el representante a la Cámara por Quindío Miguel Grisales sobre salida del ministro Lara?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Armenia

Ante la polémica por la salida del ministro del interior Rodrigo Lara del gobierno nacional anunciada por el propio presidente Abelardo de la Espriella en su cuenta de X y el nombramiento del exprocurador Alejandro Ordoñez en su reemplazo hay reacciones en el Quindío.

El representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Quindío, Miguel Grisales a través de sus redes sociales expresó “Rodrigo Lara terminó entregando hasta sus principios para entrar al gobierno de Abelardo y ni así le alcanzó para durar tres meses. Ahora el ministro será Alejandro Ordóñez quien representa el regreso de una visión ultraconservadora que ha buscado frenar avances en derechos sexuales y reproductivos, matrimonio igualitario y adopción por parejas del mismo sexo.

El congresista además agregó “Adivinen quién averiguó qué tan duro muerde el tigre. Así es, Rodrigo Lara sufre las consecuencias del gran error, de lo mal que salió el presupuesto general de la nación. En su lugar llega alguien mucho peor. Alejandro Ordóñez es un anti derechos y una persona que no tiene ni idea cómo se mueve el tema político y cómo hacer mucho menos mayorías en el Congreso de la República.

Rodrigo Lara, bienvenido a la patria milagro. ¿Quién cree en ustedes que sea el próximo?

El congresista y la crítica al proyecto de presupuesto nacional sancionado mediante decreto

“La improvisación del gobierno la pagará el Quindío”: así lo manifestó el representante a la cámara Miguel Grisales denuncia que la financiación de subsidios de energía y vías queda en el aire

El presupuesto aprobado y que decretará el Gobierno Nacional corresponde al texto del primer debate, lo que significa grandes incertidumbres presupuestales para el Quindío.

Al respecto, el representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Quindío, Miguel Grisales, afirmó que lo ocurrido refleja el fracaso político del gobierno y sus mayorías, quienes tenían los votos, pero no lograron coordinar la aprobación de la ley por cambiar debate por velocidad.

El congresista Grisales explicó que el caos se originó porque Senado y Cámara aprobaron textos diferentes en el artículo 65. El representante agregó que la Secretaría del Senado confirmó este vicio denunciado por la senadora Esmeralda Hernández del Pacto Histórico. Al quedarse sin tiempo frente al plazo constitucional fatal del 20 de octubre, el ejecutivo se verá forzado a expedir por decreto el monto de $ 634,9 billones con lo aprobado en primer debate.

El código iframe se ha copiado en el portapapeles Escucha el audio 00:00:00 02:22 Descargar Compartir Cerrar Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

Finalmente, el representante Grisales alertó que la improvisación deja en el aire la mejora de $ 156.757 millones para el Quindío.

El congresista quindiano especificó que, de ese monto, cerca de $ 108.000 millones eran para transporte, y que también se quedó sin garantía el incremento de los subsidios eléctricos, que pasaban de $ 9.700 millones a $ 20.800 millones.

El representante Grisales concluyó exigiendo responsabilidades a quienes se atribuyeron estos logros y reiteró que desde el Pacto Histórico se exigirá una redistribución que proteja las vías, la reconstrucción y la gratuidad universitaria.