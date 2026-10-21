Lluvias provocan emergencias en el Quindío, inundaciones y derrumbes en Armenia y Calarcá

Armenia

Varias emergencias se han registrado en las últimas horas en el departamento del Quindío debido a las fuertes lluvias.

En Armenia y en el municipio de Calarcá se reportan la mayoría de llamados y alertas ciudadanas y de atenciones por parte de los organismos de socorro, porque fueron tres horas de un intenso aguacero.

El caso más grave y dramático se registró en el municipio de Calarcá en la vereda La Española en una fábrica donde en videos de cámaras de seguridad quedó grabado el momento en el que se registra un alud de tierra que arrastra un camión y alcanza a dos personas que estaban en la zona.

Fueron momentos de pánico y susto al interior de la fábrica donde al parecer un muro de contención cedió por la cantidad de agua que cayó en la zona lo que generó el deslizamiento de tierra que arrastro otros vehículos.

El teniente Carlos Julio Pineda del cuerpo de Bomberos de Calarcá entregó el reporte a Caracol Radio “siendo las 14 43 se recibe el reporte de un deslizamiento en la vereda La Española, vía Calarcá-La Tebaida, en la fábrica Agrocolombia. Un deslizamiento donde resultó una persona lesionada, un operador de montacargas que estaba trabajando allí en este sitio, el cual resultó solamente con laceraciones y pues el golpe y el susto de un montón de tierra.

Cortesía ciudadanos, cámaras de seguridad

Además, agregó el bombero “quedaron dos vehículos, una grúa cama baja y un montacargas y quedaron tres motos atrapadas en el sitio, por el deslizamiento”

Así mismo atendieron otro caso en el barrio Varsovia, de un deslizamiento de un barranco que taponó la entrada a una vivienda de la manzana 10, casa 10 pero sin personas lesionadas.

Emergencias en Armenia

En Armenia el aguacero provocó colapso de la movilidad en varios sectores de la capital del Quindío en especial al sur de la ciudad por vías colapsadas e inundadas como consecuencia de la cantidad de agua y el rebosamiento de los alcantarillados en sectores como belencito, los kioskos, Cibeles, La Marina entre otros.

Además, se reportó la inundación de varios salones en la institución educativa Ciudad Dorada al sur de la ciudad, donde los estudiantes les toco subirse a los pupitres mientras bajaba el agua, al parecer por rebosamiento del sistema de alcantarillado debido a la cantidad de agua que cayó en la ciudad por las lluvias.

Cortesía ciudadanos

El secretario de educación de Armenia, Antonio José Vélez indicó “efectivamente en la tarde de hoy se presentó esa situación allí registrada en el video en la institución educativa Ciudad Dorada. Estamos en contacto con la EPA para que mañana podamos ir a revisar porque, aunque ya bajo el agua nuevamente por los ductos, queremos precisar qué pudo haber pasado en este momento, y por eso tomamos la decisión de licenciar cuatro grupos donde se presentó la inundación”

Y agregó el funcionario “los profesores lograron mitigar el tema, pero vamos a mirar mañana de fondo qué es lo que está sucediendo, sobre todo, con ese tema del alcantarillado para mirar lo del mantenimiento o si hay algún asunto de fondo que requiera una intervención más amplia”