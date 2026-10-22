Rusia ataca a Ucrania luego de expresar disposición por negociar la paz

Los ataques cruzados entre Rusia y Ucrania continuaron mientras el presidente ucraniano Volodimir Zelenski lamentó que la diplomacia no haya podido cambiar la actitud de Moscú después del encuentro entre un emisario de Estados Unidos y el presidente Vladimir Putin.

En una entrevista televisada emitida el jueves por la noche, Putin dijo que cualquier conversación trilateral se centraría en un acuerdo de paz definitivo y no en sobre un alto el fuego “corto”.

El miércoles el enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió con Putin en San Petersburgo.

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Tras el encuentro, el presidente estadounidense, Donald Trump, estimó que nunca se ha estado “tan cerca” de poner fin a la guerra en el corazón de Europa, en curso desde que Rusia lanzó su invasión en febrero de 2022. Pero sobre el terreno, los ataques prosiguieron.

Ataques de Rusia dejan seis muertos en Ucrania (Photo by Zinchenko/Global Images Ukraine via Getty Images) / Global Images Ukraine Ampliar Ataques de Rusia dejan seis muertos en Ucrania (Photo by Zinchenko/Global Images Ukraine via Getty Images) / Global Images Ukraine Cerrar

Los ataques continúan

La madrugada de este jueves “los sistemas de defensa aérea destruyeron 808 drones ucranianos” sobre una veintena de regiones rusas y la Crimea anexionada, lo que causó varios heridos, anunció el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado.

En territorio ucraniano, Rusia disparó 21 misiles balísticos y más de 200 drones contra varias regiones, incluida la capital, Kiev. Hubo daños en instalaciones energéticas y un saldo de al menos dos muertos y 34 heridos, según Zelenski.

Witkoff viajó a Rusia tras haberse reunido con el presidente de Ucrania el martes en Oslo, con el objetivo de limar asperezas. El yerno de Trump, Jared Kushner, participó por videoconferencia.

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Kiev, Ucrania tras los ataques de misiles rusos el 6 de julio de 2026 (Cortesía: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images) / Libkos Ampliar Kiev, Ucrania tras los ataques de misiles rusos el 6 de julio de 2026 (Cortesía: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images) / Libkos Cerrar

Volver a conversar

El asesor diplomático del Kremlin, Yuri Ushakov, dijo a los periodistas que Rusia está “en principio dispuesta a reanudar” las conversaciones tripartitas con Kiev y Washington a mediados de noviembre, después de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.

“Casi justo después de una nueva serie de conversaciones, Rusia lanza un ataque. Esto viene a decir que su actitud no ha cambiado ante todo lo que está ocurriendo”, dijo Zelenski, comentando los bombardeos rusos de este jueves.

Cumbre tripartita alternativa

El Kremlin quiere que se centren en la seguridad de la posguerra.

Daños causados por un bombardeo ruso en Kiev, capital de Ucrania. (Foto: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images) / Global Images Ukraine Ampliar Daños causados por un bombardeo ruso en Kiev, capital de Ucrania. (Foto: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images) / Global Images Ukraine Cerrar

Putin, quien ordenó la invasión de Ucrania en febrero de 2022, ha rechazado sistemáticamente las conversaciones cara a cara con Zelenski y ha insistido en que Moscú tiene la intención de apoderarse de todo el Donbás, una región del este de Ucrania que su ejército ya controla mayoritariamente.

Ushakov dijo que Witkoff le informó a Putin sobre “algunos aspectos nuevos en los planteamientos de los europeos y de Kiev”, pero agregó que “en realidad no tenían mucho contenido”.

También se planteó la preparación de una cumbre entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en Shenzhen para el próximo mes, dijo Ushakov, quien la calificó como “la primera reunión de este tipo en la historia”.

Ucrania “a favor”

Trump regresó al poder en enero de 2025 con la promesa de poner fin a la guerra en 24 horas. Sin embargo, más de un año de negociaciones lideradas por Estados Unidos no han logrado un avance significativo y el número de muertos no para de aumentar.

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Nueva ola de ataques rusos deja 16 muertos y más de 100 heridos en toda Ucrania Ampliar Nueva ola de ataques rusos deja 16 muertos y más de 100 heridos en toda Ucrania Cerrar

En los últimos días, un Trump cada vez más frustrado dio un nuevo giro, al alejarse de Ucrania y acercarse nuevamente a Putin. En ese sentido anunció un acuerdo para que Rusia venda diésel en grandes cantidades al mercado estadounidense, a fin de contribuir a rebajar los precios de la energía, disparados a causa de su guerra contra Irán.

En Ucrania, Zelenski dijo que Kiev también respaldaba la reanudación de las conversaciones trilaterales con Moscú y Washington.