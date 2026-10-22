Feria de empleo en el Portal Eldorado con 300 vacantes en Bogotá: perfiles, requisitos y fechas

Las personas interesadas en postularse a las diferentes vacantes podrán acceder a una amplia oferta laboral dispuesta por nueve empresas, que buscan brindar nuevas oportunidades de empleo a los ciudadanos en el marco de la sexta Feria de Empleabilidad de TransMilenio.

La oferta incluye cargos para perfiles operativos, técnicos, auxiliares, administrativos, entre otros, para de esta manera ampliar las oportunidades de los aspirantes según su preparación académica.

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Vacantes disponibles para esta sexta feria de empleo de Transmilenio

De acuerdo con la información oficial de TransMilenio, estas son las ofertas de empleo disponibles, de acuerdo con la necesidad de cada una de las empresas:

Recursivos Serviayuda:

Telemercaderistas.

Analista de compras.

Operario de empaque.

Operario de inyección.

Asesores comerciales.

Domiciliarios.

Técnicos de mantenimiento.

Auxiliar contable.

Técnico electromecánico.

Operario metalmecánico.

Almacenista.

Asignar S.A.S.:

Meseros con experiencia.

Atención al cliente.

Camareros con experiencia.

Steward.

Auxiliar de cocina.

Casa Limpia:

Operarios de limpieza.

Toderos.

Jardineros.

Auxiliares de mantenimiento de obra civil.

Conconcreto:

Ayudantes de obra.

Oficiales de obra.

Maestros de obra.

Quality Masivo:

Operarios de lavado.

Summar Productividad:

Auxiliar de bodega.

Asesores comerciales.

Cajeros.

Soldadores.

Jardineros.

Impulsadores.

Asesores de ventas.

Mensajero domiciliario con moto.

Oficios varios con curso de alturas.

Mueve Fontibón:

Conductores C2 y C3.

Técnicos de mantenimiento.

Auxiliar contable.

Técnico de almacén.

Auxiliar de servicios generales.

Green Móvil:

Conductores C2 o C3.

Técnicos de mantenimiento.

Gran Américas Fontibón:

Técnicos eléctricos.

Mecánicos.

Conductores C2 o C3.

La feria se realizará el viernes 23 de octubre en horario de 8:30 a. m. a 2:00 p. m. en la Plazoleta exterior del Portal Eldorado - C.C. Nuestro Bogotá; el ingreso es por el costado occidental.

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Recomendaciones durante la jornada

A las personas interesadas en participar de la oferta laboral que disponen las nueve empresas del sector privado se les recomienda disponibilidad del tiempo, así como de tener su hoja de vida debidamente actualizada, para de esta manera aplicar a cualquiera de las vacantes sin complicaciones.

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¿Cómo buscar empleo en Bogotá?

Los ciudadanos tienen a su disposición el portal web de la Agencia Distrital de Empleo, donde, por medio de la sección ‘Busco Empleo - Portal de Vacantes’, se pueden buscar diversas ofertas laborales en tiempo real, usando un sistema donde la persona interesada podrá ingresar información como:

Formación académica.

Monto de salario (mínimo y máximo).

Tipo de contrato laboral.

Modalidad.

Jornada laboral.

De igual manera, las empresas en búsqueda de personal podrán postular su oferta laboral dentro del mismo portal web. Otra alternativa es registrándose directamente como empresa o como candidato a empleo en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

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