ExpoSolar celebra 10 años de trayectoria con la edición del 2026 de su feria: fechas y cómo asistir

Colombia

Las energías renovables vuelven al ser el centro de debate económico en Colombia gracias a la décima edición de una de las ferias estandartes de este sector en el país y la región: la ExpoSolar 2026.

Debido a toda su trayectoria, el evento se ha consolidado como el principal escenario de encuentro para la tecnología, el conocimiento, la inversión y los negocios alrededor de la energía solar.

Evolución de la Feria ExpoSolar

Y es que la trayectoria de esta feria es el fiel reflejo del crecimiento de este mismo mercado en Colombia.

Por ejemplo, en la primera edición, que fue en 2017, la feria reunió 9.000 visitantes, 130 marcas en exposición, se registraron 500 citas en su rueda de negocios y 2.600 personas capacitadas.

Para la edición del año 2025, la feria reunió a más de 19.000 visitantes y 400 marcas en exposición, además de registrar más de 5.000 citas en su rueda de negocios y 4.900 personas capacitadas.

Ahora, en este 2026, teniendo ya una posición clara, se buscará, entre otras cosas, mostrar la idea general de que las soluciones solares y de energía limpia van más allá de un panel solar; se planteará el cómo pasar del potencial solar que tiene la región a una mayor capacidad de generación, almacenamiento, gestión eficiente y acceso a energías limpias integradas.

De hecho, Carlos Yepes, director de ExpoSolar Colombia, aseguró que “hace diez años, la feria nació en un momento en el que la energía solar todavía estaba construyendo su lugar en la región Latinoamericana y caribeña. Hoy, llegar a nuestra décima edición nos permite mirar una industria que ha crecido, se ha profesionalizado y que cada vez tiene un papel más relevante en las decisiones energéticas de los países”.

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¿Quiénes harán parte de ExpoSolar 2026?

Para esta edición, la ExpoSolar 2026 reunirá, como ya es costumbre, a fabricantes, distribuidores, integradores, instaladores, empresarios, entidades públicas, academia y profesionales de la cadena de valor de la energía solar.

Además, dentro de su agenda, que se extenderá a lo largo de tres días, contará con una muestra comercial, rueda de negocios, agenda académica y espacios de experiencia que permitirán conocer soluciones y tendencias aplicables a diferentes sectores de la economía.

¿Cuándo será ExpoSolar 2026 y en dónde se realizará?

Ahora, esta feria se realizará desde el próximo miércoles, 28 de octubre, hasta el viernes 30. Además, será en el escenario, por excelencia, más conocido para este tipo de eventos en Bogotá: Corferias.

Los mismos anfitriones, Corferias, resaltaron, de hecho, la importancia de la feria, pues estas discusiones permiten el desarrollo del territorio teniendo en cuenta que “Colombia, Latinoamérica y el Caribe tienen un enorme potencial para avanzar en la generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales”, según detalló Lilián Conde, jefe de proyecto de ese centro de eventos.

Agregando, a su vez, que aunque existe ese potencial, “el reto ya no es solamente incorporar más capacidad solar. También se necesita hablar de almacenamiento, eficiencia, infraestructura, innovación y de cómo estas soluciones pueden responder a las necesidades reales de hogares, empresas e industrias. ExpoSolar Colombia es precisamente un espacio para poner esas conversaciones sobre la mesa y conectar a quienes están haciendo posible esta transición energética”.

Acá puede comprar su entrada

Si usted desea hacer parte del evento puede comprar las entradas en el siguiente link: https://www.feriaexposolar.com/es/boleteria?utm_source=CARACOL_RADIO&utm_medium=PF&utm_campaign=ALCANCE