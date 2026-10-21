La SAE desalojó a varias familias que habitaban 10 inmuebles que fueron recuperados en Buriticá

Buriticá- Antioquia

Tras una jornada de manifestaciones por parte de varias familias que fueron desalojadas, la SAE recuperó 10 inmuebles en la vereda Los Asientos del municipio de Buriticá en el occidente de Antioquia.

Según la entidad, estas personas estarían realizando minería ilegal en los predios intervenidos, los cuales tenían nueve túneles internos para esta actividad. Además, según el reporte de las autoridades, las casas simulaban ser viviendas, pero que supuestamente servían para abastecer estas operaciones con apoyo logístico y operativo.

“Las inspecciones reportaron presuntas conexiones entre túneles ilegales y desarrollos mineros formales, una situación que representa riesgos para los trabajadores, las comunidades y las autoridades, además de alimentar economías ilícitas. Nuestra responsabilidad es proteger los activos de la nación y garantizar que no se conviertan en instrumentos para sostener estructuras criminales”, Julián Fernández Nogalez, vicepresidente de la SAE.

Este operativo fue llevado a cabo por el Ejército, la Policía, el ESMAD, la Personería y la Alcaldía de Buriticá.