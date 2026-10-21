Con 2,8 millones de personas, Colombia es el país que más refugiados acoge en el mundo, según ACNUR

Colombia ocupa el primer lugar en el mundo entre los países que acogen refugiados y otras personas que necesitan protección internacional, con cerca de 2,8 millones de personas, principalmente provenientes de Venezuela, según informó la Agencia de la ONU para los refugiados.

De acuerdo con el informe de Tendencias Globales de ACNUR correspondiente a 2025, el país se ubica por encima de Alemania y Turquía en la acogida de esta población.

Sin embargo, el desafío humanitario de Colombia no se limita a la atención de quienes llegan desde otros países. A esta situación se suma el desplazamiento forzado interno, que mantiene a más de siete millones de colombianos en condiciones de vulnerabilidad y con necesidades de asistencia y protección.

En conjunto, cerca de diez millones de personas enfrentan en el país necesidades relacionadas con la movilidad humana, el desplazamiento forzado y la protección internacional.

Colombia también ocupa el segundo lugar mundial en población desplazada internamente, después de Sudán, según las cifras presentadas por ACNUR.

“Es definitivamente un país que ha demostrado capacidad de absorción, capacidad de inclusión, pero hay que seguirla apoyando porque el desafío es grande”, señaló Giovanni Lepri, representante de ACNUR en Colombia.

Aunque Colombia continúa siendo uno de los principales países de acogida, ACNUR reportó una disminución en la llegada de población extranjera, especialmente a través de las fronteras con Venezuela, Ecuador y Panamá.

Uno de los cambios más significativos se presenta en la región del Darién, que durante años fue una de las principales rutas utilizadas por migrantes que buscaban llegar a Estados Unidos.

Según ACNUR, el tránsito migratorio por esta zona prácticamente se ha detenido, mientras aumentan los movimientos de retorno desde el norte del continente hacia países de Suramérica.

Esta transformación de los flujos migratorios estaría relacionada, entre otros factores, con las políticas adoptadas por Estados Unidos desde 2025, que han modificado las dinámicas de movilidad en la región.

No obstante, la reducción de los desplazamientos transfronterizos no significa que hayan desaparecido las necesidades de protección y atención humanitaria de quienes permanecen en Colombia.

Desplazamiento interno y confinamiento siguen afectando a miles de colombianos

Además de atender a la población refugiada y migrante, Colombia enfrenta la persistencia del desplazamiento forzado interno, provocado principalmente por la violencia y la presencia de grupos armados en diferentes regiones del territorio nacional, incluidos municipios de Antioquia.

A esta problemática se suma el confinamiento de comunidades que, debido a las amenazas y las condiciones de inseguridad, no pueden desplazarse libremente fuera de sus territorios ni acceder con normalidad a servicios esenciales como la salud y la educación.

Según las cifras entregadas por el representante de ACNUR, durante 2025 alrededor de 500.000 personas en Colombia resultaron afectadas por situaciones de desplazamiento forzado o confinamiento.