Ministerio de Transporte tiene 10 días para definir recursos de Devimed para obras en Antioquia

Durante un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció el compromiso del Gobierno nacional para destrabar $160.000 millones retenidos en una fiducia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Estos fondos, provenientes de excedentes de peajes operados por el concesionario Devimed hasta julio, se destinarán a obras infraestructura vial en el Oriente antioqueño.

El anuncio se dio tras la citación del senador Esteban Quintero, quien destacó la necesidad de resolver la ejecución de los recursos tras el vencimiento del contrato con la concesionaria. La jefa de la cartera de Transporte dio instrucciones al Invías y a la ANI para agilizar la contratación directa con Devimed, argumentando que es la vía más rápida para honrar las inversiones previas realizadas por los municipios de la subregión.

Plazo límite para asegurar la ejecución de los recursos

A pesar del compromiso oficial, el congresista advirtió que existe un plazo de 10 días, hasta el 31 de octubre, para formalizar los acuerdos antes de que inicie la reversión definitiva del contrato de concesión. De no concretarse en ese lapso, los fondos no podrían ser ejecutados por la concesionaria actual ni destinados a los proyectos previstos.

El riesgo normativo radica en que, tras vencer el plazo, los recursos serían transferidos al Fondo de Inversión para la Paz (FIP). Esta figura legal restringe el gasto exclusivamente a zonas con planes PDET o ZOMAC, lo que dejaría por fuera a los municipios del Valle de San Nicolás, afectando directamente la financiación de las obras proyectadas.

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Proyectos viales priorizados en la subregión

Para evitar la pérdida del capital, se adelantan mesas de conciliación entre Devimed, la ANI y las alcaldías locales. La meta es suscribir los documentos legales que permitan blindar el presupuesto y garantizar el inicio de las intervenciones de movilidad aprobadas para la subregión.

La bolsa de recursos financiará ocho proyectos viales clave que incluyen intercambios viales en la Somer (Rionegro), Puerta de Embalses (Marinilla) y San Vicente Ferrer. Asimismo, contempla pasos peatonales en Marinilla y San Antonio de Pereira, separadores en la autopista Medellín-Bogotá y adecuaciones técnicas en la vía Rionegro-La Ceja.