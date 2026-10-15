Fenalco Antioquia revela los nominados a la edición 54 de la Noche de los Mejores

Medellín

La gala anual de Fenalco Antioquia celebrará su edición número 54 para exaltar el aporte al desarrollo económico y social del departamento. La ceremonia de entrega se realizará el próximo 21 de octubre de 2026 a las 6:00 p. m. en el Teatro Metropolitano de Medellín, donde se premiará la trayectoria, la innovación y el impacto comunitario.

En esta edición se entregarán galardones en siete categorías principales. Entre los nominados al Mercurio de Oro destacan el Hospital Marco Fidel Suárez, el Centro Comercial Santafé por su Tapete de Flores y Crystal S.A.S., mientras que firmas como Casa Ferretera, BOSI y Maquel S.A.S. integran la categoría A Toda una Vida.

Reconocimiento al desarrollo regional y comercial

La categoría A las Regiones postula al Centro Comercial San Nicolás, Quick Learning y la Corporación Rosalba Zapata Cardona de Urabá. Por su parte, empresas como Peláez Hermanos, Durespo y Supralab figuran en Lealtad Comercial, e Inducascos, Domiunidos y la Inmobiliaria Alberto Álvarez destacan entre otros nominados del sector.

A estos galardones se suma la distinción Tendero Líder, otorgada a Andrés Restrepo, propietario del Granero Kamila en Medellín, por su capacidad de innovación y expansión. La premiación exalta el liderazgo en los barrios junto con las iniciativas de impacto social de organizaciones como Coonatra, Coopevian y el Voluntariado Hospital General.

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Un homenaje a la resiliencia y el empleo en la región

María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, resaltó que el evento rinde homenaje a quienes generan empleo, invierten y transforman los territorios. Asimismo, la dirigente gremial enfatizó que detrás de cada nominación existe un compromiso continuo con la estabilidad económica del departamento en momentos complejos.

El evento se ratifica tras más de cinco décadas de historia como el principal punto de encuentro para el sector comercio en la región. La gala requerirá código de vestuario formal y contará con inscripción previa en línea para los asistentes interesados en acompañar la jornada en el Teatro Metropolitano.