Cuatro años después, condenan a dos implicados en desaparición del ingeniero Andrés Camilo Peláez

Medellín

Cuatro años después de la desaparición y asesinato del ingeniero forestal Andrés Camilo Peláez Yepes, en 2022 en el municipio de San Andrés de Cuerquia, norte de Antioquia, se dieron las primeras dos sentencias contra implicados en este crimen, atribuido a integrantes de la organización delincuencial El Mesa.

Los sancionados son Juan Diego Echavarría, alias ‘Se lo Juro’, y Bryan Andrei Palacio, alias ‘El Cabo’, quienes recibieron cinco años de internamiento tras ser declarados responsables del delito de desaparición forzada agravada.

Ambos fueron juzgados bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, establecido en la Ley de Infancia y Adolescencia, debido a que tenían 17 años cuando ocurrieron los hechos.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, alias ‘Se lo Juro’ participó activamente en la planeación y ejecución de la desaparición del ingeniero forestal. Además, fue vinculado con actuaciones destinadas a eliminar evidencias que permitieran establecer el paradero de la víctima.

Por su parte, alias ‘El Cabo’ habría sido el encargado de vigilar los movimientos de Peláez Yepes para facilitar su interceptación por parte de integrantes de la banda El Mesa, y según las acusacines, custodiaba el lugar donde el ingeniero permaneció retenido.

La investigación estableció que el contratista del proyecto Hidroituango fue víctima de tortura y asesinato después de negarse a pagar una extorsión exigida por integrantes de la organización criminal. Posteriormente, sus restos habrían sido arrojados al río San Andrés.

Aunque las primeras decisiones judiciales representan un avance en el esclarecimiento del crimen, la familia del ingeniero expresó su desconsuelo por lo que consideran insuficiente frente a la gravedad de los hechos.

“Si ya se que tengo que dejarlo ir, ya sé que tengo que buscar mi tranquilidad, ya sé que nada me lo va a devolver, ya sé que Dios hará justicia pero la justicia terrenal también tiene que operar y llegar”, expresó Claudia Yepes, madre del joven, en redes sociales.

Continúan las investigaciones en el caso

Las investigaciones también vinculan a otras tres personas con la desaparición del ingeniero forestal.

Entre ellas se encuentra Weimar Alexander Castillo, alias ‘300’, señalado de conducir la camioneta en la que presuntamente fue trasladada la víctima. Asimismo, figura Juan Fernando Tobón Correa, alias ‘El Paisa’, quien habría participado en la interceptación y retención del ingeniero, y Willinton Ortiz Muñoz, alias ‘Willy’, investigado por su posible intervención en la desaparición forzada.

Tras conocerse las primeras sentencias, el abogado del caso, Miguel Ángel del Río, aseguró que “vendrán más capturas y más condenas”, al referirse a los avances de las actuaciones judiciales contra los demás presuntos responsables.