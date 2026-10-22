Autoridades buscan al responsable de atacar con un machete a un perro en La Unión, Antioquia

La Unión, Antioquia

Un grave caso de maltrato animal es investigado en el municipio de La Unión, en el Oriente de Antioquia, luego de que un perro fuera encontrado con múltiples heridas que habrían sido ocasionadas con un machete.

De acuerdo con un comunicado de la Alcaldía de La Unión, el caso fue reportado este miércoles 21 de octubre, en horas de la tarde en la vereda Mazorcal.

Tras recibir la alerta de la comunidad, funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Turismo se desplazaron hasta el lugar para atender la situación.

Sin embargo, antes de su llegada, una trabajadora dela zona ya había auxiliado al canino y lo había trasladado a un centro veterinario, donde recibió atención médica y primeros auxilios debido a la gravedad de sus lesiones.

Buscan identificar a los responsables del ataque

Ante la gravedad de lo ocurrido, la Alcaldía de la Unión solicitó a la Central de Monitoreo revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del sector, buscando recopilar información que permita esclarecer las circunstancias en las que resultó herido el animal e identificar a quienes estarían detrás del presunto ataque.

Asimismo, la Alcaldía hizo un llamado a los habitantes del municipio para que entreguen a las autoridades cualquier información que pueda contribuir a la investigación.

La Administración Municipal rechazó categóricamente lo ocurrido y reiteró su compromiso con la protección y el bienestar de los animales.

”¡El maltrato animal no tiene justificación! ¡Denunciar también es proteger!”, manifestó la Alcaldía de La Unión en su comunicado oficial.