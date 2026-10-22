Enviaron a prisión a hombres que secuestraron a dos mujeres que viajaban en un taxi en Medellín

Medellín

Un juez de control de garantías envió a prisión preventiva a dos ciudadanos venezolanos señalados de participar en el secuestro extorsivo de dos mujeres que fueron interceptadas durante un recorrido en taxi por Medellín.

Los procesados fueron identificados como Cristian Velásquez Medina y Daniel José Torres López. Los hechos investigados ocurrieron durante la madrugada del 17 de octubre, cuando las víctimas abordaron un taxi en el barrio Las Cabañas, del municipio de Bello, para desplazarse hasta Rionegro, en el Oriente antioqueño.

Según la investigación, antes de iniciar el viaje, el conductor les manifestó que necesitaba recoger una encomienda en el barrio Trinidad, en Medellín. Sin embargo, al llegar al lugar, tres hombres ingresaron al vehículo y, utilizando un arma de fuego, habrían intimidado a las pasajeras para quitarles dinero, joyas y otras pertenencias avaluadas en más de ocho millones de pesos.

El hurto se convirtió en un presunto secuestro extorsivo cuando los atacantes retuvieron a las mujeres y las obligaron a comunicarse con sus familiares para exigirles diez millones de pesos por cada una como condición para dejarlas en libertad.

La Fiscalía estableció que, ante la imposibilidad de reunir el dinero solicitado, las víctimas fueron agredidas en repetidas ocasiones con golpes en la cabeza.

Después de aproximadamente tres horas de cautiverio, los responsables las habrían abandonado en una vía pública del barrio Trinidad, donde las afectadas lograron pedir ayuda y alertar a las autoridades.

Detalles de la captura y judicialización

La reacción de la Policía permitió capturar a Velásquez Medina y Torres López. Durante el procedimiento, a uno de los detenidos le habrían encontrado parte de los elementos que les fueron hurtados a las mujeres.

La Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado, sin embargo ninguno aceptó los cargos.

Con base en el material probatorio presentado por la Fiscalía, un juez ordenó que ambos investigados permanezcan privados de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal.