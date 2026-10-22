¿Cuándo será el próximo eclipse, se podrá ver en Colombia? Este es el calendario / Getty Images

Los eventos astronómicos y que ocurren en el cielo pueden ser fascinantes para algunas personas, el pasado 12 de agosto ocurrió un eclipse total de sol que fue tendencia a nivel mundial, aunque no se haya podido ver en Colombia, es por esta razón que muchas personas están atentas a los próximos eclipses que vendrán.

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En el marco de estos eventos astronómicos, la NASA publicó el calendario de los próximos eclipses, aquí le contamos cuáles son y si se podrán ver en el país.

¿Cuándo serán los próximos eclipses?

Este 2026 tuvo varios de estos eclipses, normalmente cada año se presentan entre 4 y 7 de ellos, pero los próximos vendrán hasta el año 2027.

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Eclipses solares:

El próximo eclipse solar que se presentará será el 6 de febrero de 2027. Será anular y visible en partes de Sudamérica y África, incluyendo Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria. Amplias zonas de África, la Antártida, el océano Pacífico Sur y el océano Atlántico Sur también experimentarán un eclipse solar parcial, pero no será visible en Colombia.

El segundo eclipse solar que se presentará será el 2 de agosto de 2027, será visible en el sur de España, pero también en el norte de África incluyendo Marruecos, Argelia, Túnez, Libia y Egipto, Arabia Saudita y Yemen. De manera parcial será visible en la mayor parte de Europa, gran parte de África, Oriente Medio, el sudeste asiático, el este de Canadá, el norte de Maine (en EE. UU.), así como en los océanos Atlántico e Índico. Este eclipse tampoco será visible en Colombia.

Eclipses lunares:

El eclipse lunar más cercano se presentará el 20 y 21 de febrero de 2027, este se podrá observar en América, Europa, África, Asia, Australia, Antártida. Pero en Medellín será imperceptible a simple vista, ya que la Luna saldrá por el horizonte justo cuando el fenómeno esté finalizando y la penumbra apenas roza el satélite.

El segundo eclipse lunar se producirá entre el 16 y el 17 de agosto de 2027, dependiendo de la zona horaria. Se podrá observar desde América, la Antártida, África occidental, Nueva Zelanda, partes de Europa occidental, Australia, el este de Rusia y el sudeste asiático, además de sectores de los océanos Pacífico y Atlántico.

Este último evento sí tendrá visibilidad desde Colombia y se podrá observar durante la madrugada del 17 de agosto, con una hora máxima prevista para las 2:14 a. m. La posibilidad de apreciarlo dependerá de que el cielo esté despejado y las condiciones meteorológicas sean favorables.

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