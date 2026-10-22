Nuevo caso de secuestro en el Catatumbo: la víctima es una mujer
Lina Ortega fue abordada por hombres armados en la vía Tibú-Cúcuta.
Norte de Santander.
Un nuevo caso de secuestro se reporta en el Catatumbo, esta vez en la vía que comunica a Tibú con Cúcuta, Norte de Santander.
La víctima fue identificada como Lina Ortega, reconocida en Tibú por dedicarse a actividades de préstamo de dinero.
De acuerdo con las autoridades, la mujer se movilizaba en su vehículo junto a su madre y sus dos hijos menores de edad.
Cuando transitaban a la altura de la entrada a la vereda La Llana, fueron interceptados por hombres armados que obligaron a sus acompañantes a descender del automotor.
La madre y los dos niños quedaron abandonados a un costado de la carretera, mientras los responsables se llevaron a Lina Ortega junto con su vehículo.
Se presume que el ELN estaría detrás de este nuevo caso de secuestro en esta región del país.