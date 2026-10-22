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22 oct 2026 Actualizado 17:18

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Cúcuta

Nuevo caso de secuestro en el Catatumbo: la víctima es una mujer

Lina Ortega fue abordada por hombres armados en la vía Tibú-Cúcuta.

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

Un nuevo caso de secuestro se reporta en el Catatumbo, esta vez en la vía que comunica a Tibú con Cúcuta, Norte de Santander.

La víctima fue identificada como Lina Ortega, reconocida en Tibú por dedicarse a actividades de préstamo de dinero.

De acuerdo con las autoridades, la mujer se movilizaba en su vehículo junto a su madre y sus dos hijos menores de edad.

Cuando transitaban a la altura de la entrada a la vereda La Llana, fueron interceptados por hombres armados que obligaron a sus acompañantes a descender del automotor.

La madre y los dos niños quedaron abandonados a un costado de la carretera, mientras los responsables se llevaron a Lina Ortega junto con su vehículo.

Se presume que el ELN estaría detrás de este nuevo caso de secuestro en esta región del país.

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