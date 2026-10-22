Cámara solicitó a la Corte ampliar plazo para subsanar los vicios de la reforma pensional de Petro

La Mesa Directiva de la Cámara de Representantes solicitó a la Corte Constitucional una ampliación de 30 días hábiles para cumplir la orden de subsanar el trámite de la reforma pensional, contenida en la Ley 2381 de 2024.

La petición fue presentada el 21 de octubre de 2026 en el marco de la Sentencia C-264 de 2026, que ordenó devolver determinadas disposiciones de la reforma para corregir fallas en el procedimiento legislativo.

En el documento, firmado por el presidente de la Cámara, Nicolás Barguil , y los vicepresidentes Simón Molina y Erick Velasco, la corporación argumentó que necesita tiempo adicional para garantizar un debate con las condiciones de publicidad, deliberación y votación exigidas por el alto tribunal.

¿Por qué la Cámara pidió más plazo para la reforma pensional?

Uno de los principales argumentos expuestos por la Mesa Directiva es la coincidencia entre el trámite de subsanación de la reforma pensional y la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.

Según la solicitud, la Cámara tuvo que atender simultáneamente ambos procedimientos, sujetos a calendarios y obligaciones legales. El oficio señaló que el segundo debate del presupuesto concluyó en la madrugada del 20 de octubre, después de una jornada de más de 12 horas.

Asimismo, sostuvo que esta situación coincidió con el plazo inicialmente establecido por la Corte Constitucional para corregir el trámite de las disposiciones devueltas de la reforma pensional, cuyo vencimiento estaba previsto para el 30 de octubre de 2026.

¿Qué debe corregir el Congreso en la reforma pensional?

Las correcciones comprenden disposiciones relacionadas con la aplicación de normas pensionales, los beneficios de semanas para mujeres con hijos, la administración de recursos, las consecuencias tributarias sobre las pensiones y el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo, entre otros asuntos.

También exigió garantizar que los representantes tengan tiempo prudencial para estudiar las proposiciones y que se respeten las reglas de convocatoria, publicidad, anuncio, deliberación y votación.

Recordó que un intento anterior de subsanación, realizado en junio de 2025, corrigió parcialmente las fallas identificadas, pero dejó pendientes aspectos relacionados con el debate separado y el trámite de determinadas proposiciones.

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¿Qué le pidió la Cámara a la Corte Constitucional?

Además de conceder los 30 días hábiles adicionales, la Mesa Directiva solicitó que se ajuste el plazo para presentar el informe de cumplimiento y entregar las actas y demás documentos exigidos por la sentencia.

La corporación aclaró que no busca modificar el contenido del fallo ni reabrir las disposiciones que ya fueron declaradas exequibles. Su propósito es disponer de un plazo adicional para completar el trámite legislativo y garantizar el cumplimiento de las garantías constitucionales establecidas por la Corte.

La solicitud está pendiente de decisión por parte de la Sala Plena de la Corte Constitucional. Por tanto, la ampliación del plazo no debe darse por aprobada hasta que el alto tribunal se pronuncie.

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