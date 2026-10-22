“Hoy Colombia no cuenta con una política de seguridad para elecciones ”: directora de la MOE

Durante el lanzamiento de la observación electoral para las elecciones locales de 2027, la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, advirtió que el Gobierno no ha presentado una política de seguridad a un año de las elecciones locales de 2027.

“No tenemos una política de seguridad, tenemos acciones de orden público frente a hechos que ocurren de orden público, pero no una política de seguridad”, señaló Barrios.

Señaló que es importante porque va a marcar el tono de cuál va a ser el ambiente de las próximas elecciones. No se conoce si será un proceso electoral más violento, menos violento o tranquilo.

Cabe mencionar que la organización hará seguimiento a unos comicios en los que se elegirán al menos 20.323 cargos, entre gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.

Por otra parte, la MOE identificó una franja de persistencia de la violencia que se extiende desde La Guajira hasta Arauca por la presencia del ELN. El panorama se extiende hasta el Urabá antioqueño y chocó, donde, de acuerdo con Barrios, existe “una relación muy importante entre grupos armados ilegales, recursos ilegales y el ejercicio de la política”.

Otro de los retos será prevenir la trashumancia electoral, una acción que consiste en inscribir la cédula en un municipio distinto al de residencia para votar allí.

Cabe mencionar que el próximo 31 de octubre comenzará la inscripción de cédulas y la MOE hará seguimiento mensual a las autoridades frente a este proceso.

Finalmente, detalló que durante las elecciones de 2023 se registraron 91 asonadas en 80 municipios, la mayoría relacionadas con la anulación de inscripciones de candidaturas o de cédulas.