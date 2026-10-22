Plataforma financiera amplía su oferta en Colombia: dólares digitales, crédito e inversión

Colombia

ARQ, la plataforma financiera que permite manejar dinero en diferentes monedas desde el celular, triplicó sus usuarios activos en Colombia en el último año. La compañía busca reunir en un solo lugar servicios de ahorro, pagos, transferencias e inversión, con opciones para quienes reciben ingresos de otros países.

La plataforma triplicó sus usuarios activos en el país en un año y ofrece transferencias internacionales con tarifas fijas de 3 dólares o euros, una alternativa para quienes reciben ingresos del exterior.

El número de usuarios activos de ARQ en Colombia se triplicó entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, en medio del interés por alternativas digitales para ahorrar en dólares, recibir pagos del exterior y realizar transacciones internacionales.

Según Benjamín Sánchez, director de ARQ para Colombia, este crecimiento responde al interés de las personas por encontrar formas más sencillas de manejar su dinero en diferentes monedas, especialmente cuando reciben ingresos del exterior.

“Hoy, alguien puede recibir sus ingresos desde otro país, ahorrar en dólares digitales y pagar con su tarjeta cuando viaja”, afirmó el directivo.

¿Cómo funciona y cuánto cuesta?

Uno de los servicios de ARQ permite enviar y recibir dinero mediante cuentas internacionales por una tarifa fija de 3 dólares o 3 euros, según la moneda utilizada. Es decir, el cobro anunciado es el mismo para una transferencia de 100 o de 2.000 dólares.

La empresa también asegura que no cobra comisiones por comprar o vender dólares y euros digitales con pesos colombianos. Sin embargo, los costos pueden variar según el servicio y las condiciones de cada operación, por lo que es importante revisar las tarifas antes de realizar una transacción.

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¿Qué son los dólares digitales?

Son activos digitales que buscan mantener el mismo valor que el dólar estadounidense. Por ejemplo, una unidad de USDC está diseñada para valer aproximadamente un dólar.

A diferencia de criptomonedas como Bitcoin, cuyo precio puede subir o bajar considerablemente, los dólares digitales buscan mantener un valor estable.

En ARQ, los usuarios pueden comprar estos activos con pesos colombianos y utilizarlos dentro de los servicios que ofrece la plataforma. También pueden acceder a una tarjeta internacional para pagar en el exterior.

Dólar del presidente Washington visto a través de otro billete de un dólar enrollado.Primer plano - Foto Getty Images / aristotoo / aristotoo Ampliar Dólar del presidente Washington visto a través de otro billete de un dólar enrollado.Primer plano - Foto Getty Images / aristotoo / aristotoo Cerrar

Una opción para quienes trabajan con clientes de otros países

Estas herramientas también pueden ser útiles para trabajadores independientes que reciben pagos del exterior y para empresas que venden productos o servicios a clientes internacionales.

Según cifras entregadas por ARQ, entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026 aumentó 2,3 veces el número de colombianos que reciben ingresos del exterior a través de la plataforma. El ingreso promedio reportado fue de 1.200 dólares mensuales por usuario.

Para las pequeñas y medianas empresas, ARQ Business ofrece cuentas con datos bancarios internacionales en Estados Unidos y Europa, que permiten recibir pagos de clientes extranjeros y gestionar transferencias a proveedores. La compañía señala que el 53 % de las empresas registradas en su plataforma en Colombia utiliza este servicio para recibir dinero del exterior.

¿Qué deben tener en cuenta los usuarios?

Antes de utilizar este tipo de servicios, es importante comparar sus tarifas con las de los bancos y otras plataformas. El costo final puede depender de la tasa de cambio, las comisiones y los intermediarios que participen en la operación.

También se debe tener presente que los dólares digitales no tienen necesariamente las mismas garantías y protecciones que los depósitos bancarios. Por eso, conviene revisar quién emite el activo, cómo funciona su respaldo y cuáles son las condiciones para retirar o utilizar el dinero.

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De DolarApp a ARQ

La plataforma llegó a Colombia en 2023 bajo el nombre de DolarApp y cambió su marca a ARQ en marzo de 2026. Con este cambio, amplió su oferta para incluir euros digitales, servicios para empresas y productos de inversión.

De acuerdo con la compañía, actualmente opera en Colombia, México, Argentina y Brasil, cuenta con más de tres millones de usuarios en América Latina y ha procesado transacciones por más de 10.000 millones de dólares.

Con esta propuesta, ARQ busca atraer a personas y empresas que necesitan recibir pagos internacionales, ahorrar en otras monedas o realizar operaciones financieras desde herramientas digitales.

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