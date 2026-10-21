Rodrigo Contreras, inconforme con el árbitro: “Se nos escapa por cosas que no dependen de nosotros”

Millonarios dejó escapar una victoria clave este martes ante el Once Caldas, luego de empatar 1-1 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, en juego pendiente por la fecha 13 del rentado colombiano.

Los azules se adelantaron a los 68 minutos con un golazo de Daniel Ruiz, tras un remate desde fuera del área; sin embargo, a los 89 minutos, Dayro Moreno anotó el empate en un lanzamiento desde el punto penalti.

El argentino Rodrigo Contreras dialogó con los medios decomunicación al final del encuentro, mostrándose autocrítico por el desarrollo del juego y los errores de Millonarios para cerrar los partidos. De igual manera, expresó su inconformidad con la actuación del árbitro José Fernando Bautista.

Balance del partido

“Un partido raro, un partido atípico, creo que un partido aburrido, donde no hubo muchas situaciones de gol. Encontramos un lindo gol de Dani Ruiz y después se nos escapa por cosas que ya no dependen de nosotros, ustedes lo sabrán mejor que nosotros, que ven el partido desde arriba. No hay que lamentarse, hay que seguir, ahora tenemos que descansar y entrenar estos 15 días para seguir agarrando la idea del profe, para con América volver de la mejor manera”.

¿Por qué les cuesta sostener la ventaja?

“Concentración de todos los equipos, obviamente es difícil estar concentrados los 90 minutos. Son cosas que tenemos que corregir, tenemos que aprender a cerrar los partidos o a saber manejarlos mejor, hoy fue algo más atípico, se nos escapa el partido por cosas que no dependen de nosotros”.

¿Cómo se ha sentido físicamente?

“Bien, mejor. He tenido muy pocos días de entrenamiento, creo que he entrenado dos o tres días, ya jugué dos partidos. Esta para me va a hacer bien para poder ponerme en lo físico mucho mejor y llegar al partido con América al 100%, para ya afrontar lo que resta del torneo”.

¿Sienten que los árbitros los han perjudicado?

“Pasa que si nosotros hablamos, después quedamos suspendidos, el análisis lo tienen que hacer ustedes que son los que pueden hacerlo, yo me tengo que dedicar a jugar. Creo que toda la gente de afuera, los periodistas, están viendo todas las cosas que están preguntando, queda para ustedes esa tarea”.

Millonarios es parcialmente cuarto con 26 puntos y 16 partidos disputados, más que cualquiera otro de sus rivales. El equipo Embajador tendrá una para de dos semanas, volviendo a escena hasta el próximo martes 3 de noviembre, cuando reciba al América.