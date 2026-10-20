¿Qué pasa si una mujer está embarazada y la despiden del trabajo? MinJusticia explica qué hacer

En Colombia, las mujeres en gestación cuentan con diferentes normas constitucionales para evitar que tengan que enfrentar discriminaciones laborales, tales como el despido por motivo de su embarazo. A este apoyo estatal se le conoce como fuero maternal, que también protege a las trabajadoras durante la licencia de maternidad, de acuerdo con las condiciones establecidas en la ley.

Es por ello que, si una mujer es despedida mientras está embarazada o durante su permiso por maternidad, puede acudir al Ministerio de Trabajo de manera presencial o por medio de su herramienta electrónica, Legal App, para solicitar orientación y empezar los trámites legales.

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¿Pueden despedir a una mujer por estar embarazada?

Si la causal de despido de una mujer gestante es debido a su embarazo, el empleador no puede despedir a la trabajadora conforme a la ley. Para realizar la finalización de contrato de una mujer embarazada, debe existir una causa legal justa que permita la aprobación del inspector que se presenta en nombre del Ministerio del Trabajo.

Esta medida busca evitar que las empresas ejerzan discriminación laboral por maternidad. Por ello, el hecho de que una compañía alegue una justa causa de despido no permite proceder sin la autorización del Ministerio.

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¿Qué debe hacer en caso de que la despidan estando embarazada?

En caso de que una mujer gestante considere que fue despedida por estar embarazada o durante su licencia de maternidad, sin recibir la autorización del inspector del trabajo, puede seguir las siguientes recomendaciones del Ministerio de Justicia y de Derecho:

Antes de presentar una demanda formal, es recomendable acudir al Ministerio de Trabajo, con el objetivo de intentar un acuerdo sobre los derechos que el trabajador puede negociar, como la forma y plazos para el pago de las prestaciones, salarios e indemnizaciones por el despido sin autorización.

con el objetivo de como la forma y plazos para el pago de las prestaciones, salarios e indemnizaciones por el despido sin autorización. Se deberá presentar la solicitud de conciliación ante el inspector del trabajo del lugar de residencia . En caso de no haber inspector del trabajo, podrá acudir a la Defensoría del Pueblo o Procuraduría, al personero municipal o al juez municipal.

. En caso de no haber inspector del trabajo, podrá acudir a la Defensoría del Pueblo o Procuraduría, al personero municipal o al juez municipal. También es posible acudir al inspector del trabajo para presentar una queja por el incumplimiento de las obligaciones, en relación con las normas que protegen a la mujer trabajadora en gestación.

En caso de tener dudas con alguno de los procesos, recuerde que puede comunicarse con el Ministerio de Justicia por medio de la herramienta digital, Legal App, o a través del teléfono fijo, al número gratuito 01 8000 513 100, o desde el celular con la línea de atención del Ministerio de Trabajo 120.

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¿Qué pasa si la empresa tiene una justa causa de despido?

Las leyes y normas de protección en Colombia no significan que una trabajadora no este exenta a la terminación del contrato. En caso de que exista una causa legal, el empleador debe acudir al Ministerio de Trabajo para solicitar la autorización correspondiente para ejecutar el despido.

Durante este proceso, el Ministerio designar a un inspector que revisa los hechos y pruebas, escucha a la trabajadora antes de autorizar el despido. En el caso de que el empleador finalice el contrato sin obtener dicha autorización, puede enfrentar consecuencias legales, incluso si existe una causa justa.

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