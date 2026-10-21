Samper y Petro preparan propuestas progresistas para la próxima contienda electoral

El expresidente Ernesto Samper anunció que sostuvo una reunión con Gustavo Petro para trabajar propuestas de cara a próximas elecciones. Samper aseguró que instalaron una red de centros de pensamiento progresista que se enfocará en la construcción de propuestas programáticas.

Aunque en su publicación el exmandatario no entregó detalles sobre cuáles son los centros que integran la iniciativa, cuántas organizaciones participan o quiénes fueron los académicos e investigadores presentes, sí dejó sobre la mesa algunas de las ideas que, según explicó, deberían hacer parte de la discusión.

“Planteé la necesidad de construir un Modelo Solidario de Desarrollo”, señaló Samper, quien mencionó como asuntos centrales la generación de valor, la reducción de la desigualdad social, la seguridad y la transición ecológica.

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Además, el exmandatario se refirió a la integración regional en torno a un proyecto del Sur Global y a la denominada ciudadanía latinoamericana.

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Esta propuesta no surgió durante el encuentro. Según el Grupo de Puebla, las bases de un “Modelo Solidario de Desarrollo” se presentaron desde 2021 como una iniciativa progresista para América Latina y el Caribe. Entre sus principales ejes se encuentran la reducción de las desigualdades, la generación de valor, una política económica basada en el conocimiento, la transición ecológica, las transformaciones institucionales y la integración regional.

Aún no se conocen detalles sobre la estructura de esta red, sus integrantes ni las propuestas concretas que terminará presentando para las próximas elecciones.