Balance positivo en la jornada de simulacro de evacuación por sismo en el Quindío

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Director de la Udegerd sobre el simulacro

Armenia

El punto de encuentro de varias empresas incluida la gobernación del departamento fue en la plaza de Bolívar de Armenia donde la comunidad respondió al llamado de los organismos de socorro.

Además, que esta actividad se torna con mayor relevancia tras el terremoto del pasado 10 de agosto que generó afectaciones en la infraestructura del Quindío.

El director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Jaider Hidalgo resaltó la importancia del proceso y de la alta participación.

Sobre el centro administrativo departamental, CAD, dijo que la evacuación se realizó en 16 minutos y establecieron diferentes dinámicas para que se sintiera un hecho real con el fin de implementar la respuesta a cada una de las emergencias.

Reconoció que la situación del pasado 10 de agosto es para reflexionar en este tipo de actividades que son clave para tener un mayor conocimiento y preparación.

Enfatizó que ningún territorio estará 100% preparado para un sismo, pero es clave continuar estableciendo las recomendaciones y actividades de prevención para hacerle frente a la amenaza sísmica que se vive en el territorio.

Participante del simulacro

Una de las participantes de la actividad fue Lisbe López quien agradeció este tipo de espacios porque considera permite tener claro la ruta y lineamientos que se deben establecer en caso de un sismo.

Dijo que ante la situación que vivió el departamento con el terremoto se hacen necesarios los simulacros para responder de la mejor manera y reducir las afectaciones que se pueden generar con este tipo de fenómenos naturales.

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La participante se mostró complacida por la participación de los ciudadanos quienes con seriedad y respeto evacuaron de los edificios y zonas aledañas a la plaza de Bolívar.