Fundaciones de pacientes con cáncer en Quindío evidencian afectaciones en el acceso a la salud

Armenia

Estamos hablando de la Fundación Lazo Rosa en el departamento que lleva 14 años brindando apoyo a pacientes con cáncer como con la entrega de turbantes, la atención psicológica y jurídica, así como encuentros que promueven el bienestar emocional.

En efecto Julieth Tejada, fundadora de la Fundación dijo que las barreras para el acceso a la salud no han mejorado y aumenta el riesgo de que la enfermedad se agrave puesto que una atención oportuna marca la diferencia. Reconoció que la dificultad se presenta con la no entrega de medicamentos, atrasos para las respectivas quimioterapias y cirugías.

“No somos ajenos a esa crisis. Tenemos barreras administrativas como que no hay entrega de medicamentos o porque no los hay o porque los agendan para otro día o porque en fin, son miles de disculpas y los pacientes son “Los parches para el dolor, vengan en 20 días.” Como si 20 días fuera justo", advirtió.

Fue enfática en señalar que lo más complejo del proceso es que las acciones de tutela fallan a favor de los pacientes, sin embargo, no es garantía para el cumplimiento inmediato de los procesos de salud para los pacientes.

“Y lo más triste, lo más triste que tenemos que decir desde la Lazo Rosa es que las las acciones de tutela fallan a favor de los pacientes. Tenemos un desacato, dos desacatos, tres desacatos, pero lo más triste es que en la la misma acción constitucional, este mecanismo que es expedito, en este mecanismo que es para proteger esos derechos fundamentales de cualquier paciente, no solamente el paciente oncológico y de todos los ciudadanos en general, sea como una burla, porque es que el fallo del juez es de obligatorio cumplimiento y ni siquiera así”, resaltó.

Evidenció que un diagnóstico temprano y un tratamiento a tiempo puede salvar vidas por eso es fundamental el acceso a la salud sin ningún tipo de barreras administrativas como las que se viven actualmente.

Enfatizó que el cáncer es muy democrático porque no le importa el sexo, la edad por eso es clave el diagnóstico oportuno, realizar el autoexamen para prevenir el cáncer de mama que es uno de los más comunes.

Se refirió al reconocimiento del Emblema de Amor en el marco del aniversario de la ciudad lo que permite visibilizar la labor que realizan con los pacientes por eso se genera el impulso para seguir luchando.

Finalmente, Julieth se refirió a la carrera ADN Rosa que en el marco de la lucha contra el cáncer la tenían dispuesta para el mes de octubre, pero con la situación del terremoto se desarrollará el próximo 22 de noviembre.

Invitó a la comunidad a inscribirse hasta el 31 de octubre y participar de la carrera en apoyo de los pacientes con cáncer del departamento.

Dijo que intensifican los programas de prevención para que la enfermedad no avance, sino que la detección temprana es la prioridad.