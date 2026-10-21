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21 oct 2026 Actualizado 12:42

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Cúcuta

Siguen acciones violentas con drones en San Calixto y Tibú

Comunidades generan nuevos desplazamientos forzados

Ataque con drones entre grupos armados en el Catatumbo / Foto: Redes sociales

Ataque con drones entre grupos armados en el Catatumbo / Foto: Redes sociales

Ataque con drones entre grupos armados en el Catatumbo / Foto: Redes sociales
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Norte de Santander

Comunidades de las zonas rurales de los municipios de San Calixto y Tibú reportaron en las últimas horas nuevos ataques con drones.

Las acciones violentas se han generado por la guerra que mantienen los grupos alzados en armas como el ELN y las Farc que mantienen una disputa territorial en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

De manera preliminar se ha informado que muy cerca al casco urbano de San Calixto se registraron sobrevuelos con estas aeronaves no tripuladas generando pánico en la población.

Mientras tanto, en el corregimiento de La Gabarra se advierte que se presentaron enfrentamientos entre las dos organizaciones al margen de la ley y donde presuntamente se habrían registrado varias bajas en los combatientes.

En la región del Catatumbo se mantiene la alerta por las acciones frecuentes que se vienen generando entre los dos grupos guerrilleros que han provocado muertes, desplazamientos forzados, ataques a la fuerza pública, entre otros hechos lamentables.

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